tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

В больнице Екатеринбурга опровергли закрытие отделения из-за отправки врачей на СВО

В больнице Екатеринбурга опровергли закрытие отделения из-за отправки врачей на СВО

28 августа 2023, 07:41
Фото: 1MI
В Екатеринбурге распространяются слухи, что в одной из больниц будет закрыто отделение из-за того, что врачи отправятся на спецоперацию.

Речь идет о гнойном отделении ГКБ № 14 на Уралмаше, пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник. Он также сообщил, что пациенты будут перевезены в другие больницы.

В самом учреждении информацию опровергли. Там сообщили, что о закрытии отделения речи не идет. Таких данных не было даже на уровне слухов.

Напомним, жители Верхней Салды жалуются на отсутствие врачей в городской больнице. По словам местных жителей, им приходится ездить в Нижний Тагил и Екатеринбург, чтобы получить консультацию.

Жители Верхней Салды жалуются на нехватку врачей в центральной городской больнице
Узнать подробнее
Читайте также:
Маскировочные сети сплели для бойцов СВО в День города в Нижнем ТагилеВолонтеры Нижнего Тагила вновь начнут собирать гуманитарную помощь в зону СВО
#Общество#Больница#Информация#Врачи#Закрытие#Слухи#Екатеринбург#Ирина Кирилова#СВО
Подпишитесь
Роспотребнадзор вновь назвал опасным воздух Нижнего Тагила
25 августа, 09:41
«Единая Россия» провела с попавшимся на коррупции главой ГГО Летниковым беседу
25 августа, 10:01
Жители Верхней Салды жалуются на нехватку врачей в центральной городской больнице
25 августа, 16:50
УСМ возобновил работы на мосту и ведет ремонт на Октябрьской революции в Тагиле
25 августа, 04:46
Есть загрязнение рек и земли: нижнетагильское лесничество побывало у свинокомплекса
25 августа, 10:05
Массовые сообщения с соболезнованиями о смерти приходят Иосифу Пригожину и Валерии
25 августа, 13:14