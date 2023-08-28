В больнице Екатеринбурга опровергли закрытие отделения из-за отправки врачей на СВО

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Речь идет о гнойном отделении ГКБ № 14 на Уралмаше, пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник. Он также сообщил, что пациенты будут перевезены в другие больницы.
В самом учреждении информацию опровергли. Там сообщили, что о закрытии отделения речи не идет. Таких данных не было даже на уровне слухов.
Напомним, жители Верхней Салды жалуются на отсутствие врачей в городской больнице. По словам местных жителей, им приходится ездить в Нижний Тагил и Екатеринбург, чтобы получить консультацию.