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В Екатеринбурге прошел пикет в защиту прав женщин на аборты и контрацепцию

В Екатеринбурге прошел пикет в защиту прав женщин на аборты и контрацепцию

28 августа 2023, 06:01
Фото: Группа ВКонтакте «Уральская феминистская организация»
Феминистки в Екатеринбурге организовали пикет против ограничения абортов и контрацепции. Акция протеста состоялась 27 августа 2023 года.

Вышедшие на пикет женщины взяли с собой плакаты с надписями: «Нет вынужденному материнству», «аборт — право женщины», «дайте врачам делать свою работу» и другими. Рядом с с местом проведения мероприятия дежурили полицейские.

Фото: Группа ВКонтакте «Уральская феминистская организация»

Активистки выступали также за секс-просвещение, право пользоваться контрацепцией без ограничений, а также против домашнего насилия. Кроме того, женщины рассказали о способах, которые используют абьюзеры, чтобы привязать к себе жертву, рассказали в «Уральской феминистской организации».

Во время протестов к пикетчикам подходили некоторые прохожие и пытались с ними спорить, угрожая божьей карой за предохранение от беременности. Кто-то даже ругался.

Напомним, 14 августа 2023 года в Екатеринбурге молодежь организовала пикет «против криминала во власти».

В центре Екатеринбурга появились пикеты «против криминала во власти»
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#Общество#Протест#Женщины#Пикет#Акция протеста#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Домашнее насилие#Аборты#Контрацепция#Феминизм#Уральская феминистская организация
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