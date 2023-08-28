В Екатеринбурге прошел пикет в защиту прав женщин на аборты и контрацепцию

Активистки выступали также за секс-просвещение, право пользоваться контрацепцией без ограничений, а также против домашнего насилия. Кроме того, женщины рассказали о способах, которые используют абьюзеры, чтобы привязать к себе жертву, рассказали в «Уральской феминистской организации».