В Екатеринбурге прошел пикет в защиту прав женщин на аборты и контрацепцию

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:01
Вышедшие на пикет женщины взяли с собой плакаты с надписями: «Нет вынужденному материнству», «аборт — право женщины», «дайте врачам делать свою работу» и другими. Рядом с с местом проведения мероприятия дежурили полицейские.
Активистки выступали также за секс-просвещение, право пользоваться контрацепцией без ограничений, а также против домашнего насилия. Кроме того, женщины рассказали о способах, которые используют абьюзеры, чтобы привязать к себе жертву, рассказали в «Уральской феминистской организации».
Во время протестов к пикетчикам подходили некоторые прохожие и пытались с ними спорить, угрожая божьей карой за предохранение от беременности. Кто-то даже ругался.
Напомним, 14 августа 2023 года в Екатеринбурге молодежь организовала пикет «против криминала во власти».