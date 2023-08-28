В Екатеринбурге сообщили о минировании пивного магазина

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Сотрудников заведения и посетителей эвакуировали из здания. Прибывшие по адресу вызова сотрудники полиции проводят проверку, пишет Ура.ру.
Подробности о происшествии станут известны позже.
Напомним, 23 августа 2023 года в Нижнем Тагиле поступили сообщения о том, что заминированы здание суда в Дзержинском районе, больницу №1 и ДГБ на улице Коминтерна. Из учреждений сразу начались эвакуации.
Вскоре по адресам прибыли экстренные службы. Однако, как оказалось, тревога была ложной: никаких взрывчатых веществ в зданиях обнаружены не были.