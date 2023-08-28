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Updated Сегодня, 13:26

В Екатеринбурге сообщили о минировании пивного магазина

В Екатеринбурге сообщили о минировании пивного магазина

28 августа 2023, 13:26
Фото: 1MI
Неизвестный сообщил в колл-центр о том, что заминирован пивной магазин на улице Пехотинцев в Екатеринбурге.

Сотрудников заведения и посетителей эвакуировали из здания. Прибывшие по адресу вызова сотрудники полиции проводят проверку, пишет Ура.ру.

Подробности о происшествии станут известны позже.

Напомним, 23 августа 2023 года в Нижнем Тагиле поступили сообщения о том, что заминированы здание суда в Дзержинском районе, больницу №1 и ДГБ на улице Коминтерна. Из учреждений сразу начались эвакуации.

Вскоре по адресам прибыли экстренные службы. Однако, как оказалось, тревога была ложной: никаких взрывчатых веществ в зданиях обнаружены не были.

Бомбы искали в суде и больницах Нижнего Тагила. Тревога оказалась ложной
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