В Екатеринбурге утром перестали работать две станции метро

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
В частности, перестали работать станции «Ботаническая» и «Геологическая». Причиной закрытия стали проблемы с железнодорожными путями. Неисправность была устранена и теперь метро работает в штатном режиме.
По словам директора метрополитена Андрея Панаиотиди, при следовании первого состава на «Ботанической» была выявлена неисправность стрелочного перевода. Движение, по словам директора, восстановили в 07:20, пишет Е1.
Ранее в Екатеринбурге закрывали входы на станции метро «Чкаловская» и «Ботаническая». По громкоговорителю было объявлено, что станция закрыта. Причины не сообщались.