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В Екатеринбурге утром перестали работать две станции метро

В Екатеринбурге утром перестали работать две станции метро

28 августа 2023, 09:41
Фото: 1MI
В Екатеринбурге с самого утра две станции метро оказались закрытыми. Всех пассажиров просили передвигаться на другом транспорте.

В частности, перестали работать станции «Ботаническая» и «Геологическая». Причиной закрытия стали проблемы с железнодорожными путями. Неисправность была устранена и теперь метро работает в штатном режиме.

По словам директора метрополитена Андрея Панаиотиди, при следовании первого состава на «Ботанической» была выявлена неисправность стрелочного перевода. Движение, по словам директора, восстановили в 07:20, пишет Е1.

Ранее в Екатеринбурге закрывали входы на станции метро «Чкаловская» и «Ботаническая». По громкоговорителю было объявлено, что станция закрыта. Причины не сообщались.

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#Происшествия#Работа#Метро#Ремонт#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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