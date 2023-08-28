В Екатеринбурге вандалы изрисовали новый троллейбус за 30 млн рублей

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Неизвестные воспользовались тем, что транспорт стоял около забора, а потому охране вандалов было не видно. В транспортном парке отметили, что автобус будет отмыт специальным антивандальным растворителем.
Кузов не пострадает. Также выясняется, как посторонние могли проникнуть на территорию депо, пишет Е1.
Напомним, новые автобусы Екатеринбургу стоили около 1,5 миллиардов рублей. Стоимость одной единицы транспорта составила примерно 30 млн рублей.