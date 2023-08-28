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Published Сегодня, 10:03

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В Екатеринбурге вандалы изрисовали новый троллейбус за 30 млн рублей

В Екатеринбурге вандалы изрисовали новый троллейбус за 30 млн рублей

28 августа 2023, 10:03
В Октябрьском депо Екатеринбурга неизвестные изрисовали баллончиками с краской новый троллейбус. В частности, правый бок машины. На него были нанесены большие каракули.

Неизвестные воспользовались тем, что транспорт стоял около забора, а потому охране вандалов было не видно. В транспортном парке отметили, что автобус будет отмыт специальным антивандальным растворителем.

Кузов не пострадает. Также выясняется, как посторонние могли проникнуть на территорию депо, пишет Е1.

Напомним, новые автобусы Екатеринбургу стоили около 1,5 миллиардов рублей. Стоимость одной единицы транспорта составила примерно 30 млн рублей.

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#Криминал#Вандалы#Рисование#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Каракули
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