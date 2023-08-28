В Ивделе и Верхотурье установят указатели для иностранных туристов

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
На создание и установку навигационных знаков власти региона выделили более 400 тысяч рублей. По словам руководителя Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмиры Тукановой, в 2023 году восемь населенных пунктов области получили финансовую помощь для развития организации досуга.
Все знаки будут окрашены в коричневые тона. На них будут изображены пиктограммы местных достопримечательностей и их названия на русском языке, которые также будут дублироваться на английском, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Туканова отметила, что в области объявили еще один сбор заявок среди городов на предоставление финансовой поддержки из бюджета региона.
Напомним, в июле 2023 года были объявлены победители отбора на развитие туристической отрасли в Свердловской области.