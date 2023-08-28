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В Ивделе и Верхотурье установят указатели для иностранных туристов

В Ивделе и Верхотурье установят указатели для иностранных туристов

28 августа 2023, 03:52
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В Верхотурье и Ивделе до конца 2023 года появятся международные указатели для туристов.

На создание и установку навигационных знаков власти региона выделили более 400 тысяч рублей. По словам руководителя Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмиры Тукановой, в 2023 году восемь населенных пунктов области получили финансовую помощь для развития организации досуга.

Все знаки будут окрашены в коричневые тона. На них будут изображены пиктограммы местных достопримечательностей и их названия на русском языке, которые также будут дублироваться на английском, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Туканова отметила, что в области объявили еще один сбор заявок среди городов на предоставление финансовой поддержки из бюджета региона.

Напомним, в июле 2023 года были объявлены победители отбора на развитие туристической отрасли в Свердловской области.

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#Общество#Свердловская область#Туризм#Туристы#Поддержка#Достопримечательности#Знаки#Указатели#Елизавета Зиборова#Навигация#Департамент информполитики#Финансовая поддержка
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