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В крупных городах США проводят эксперимент по замене полицейских психологами

28 августа 2023, 05:36
В нескольких крупных американских городах проводят эксперимент, заключающийся в замещении полицейских психологами.

Согласно информации, представленной Associated Press, в 14 из 20 крупнейших городов США в настоящее время проводятся пилотные проекты, направленные на пересмотр процедур вызова полиции в случаях, не требующих применения силы, и направление на такие вызовы специалистов по психическому здоровью.

Один из случаев, приведенных в статье, касается молодого человека по имени Кристиан Гласс, который позвонил в службу спасения после того, как его автомобиль застрял в кювете, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Прибывшие на место полицейские столкнулись с его агрессивным поведением, так как он принял их за инопланетян и даже извлек нож. В итоге был применен огнестрельный пистолет, и молодой человек погиб. В подобных ситуациях теперь предпринимается попытка вызвать психологов для оказания помощи пострадавшим.

Экспериментальные программы получают финансирование из разных источников, а реакция общества на эти нововведения разнообразна. Пока нет консолидированных данных о том, насколько эффективны такие программы.

Примером модели, которая стала национальным образцом, служит программа STAR, реализуемая в Денвере. С 2021 года на ее финансирование было выделено 7 миллионов долларов, и только в прошлом году по этой программе было получено 5700 звонков.

Тем временем программа B-HEARD в Нью-Йорке вызвала критику. Ежегодно на нее выделяется более 40 миллионов долларов, но она получила около 3500 звонков и столкнулась с множеством жалоб и нареканий.

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