В крупных городах США проводят эксперимент по замене полицейских психологами

Один из случаев, приведенных в статье, касается молодого человека по имени Кристиан Гласс, который позвонил в службу спасения после того, как его автомобиль застрял в кювете, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Прибывшие на место полицейские столкнулись с его агрессивным поведением, так как он принял их за инопланетян и даже извлек нож. В итоге был применен огнестрельный пистолет, и молодой человек погиб. В подобных ситуациях теперь предпринимается попытка вызвать психологов для оказания помощи пострадавшим.