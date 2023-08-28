В Невьянске проведут облаву на водителей автомобилей

Напомним, с 25 по 27 августа 2023 года рейды среди водителей проводились в Екатеринбурге. Шоферов привлекали к ответственности за управление в нетрезвом виде, вождение без прав, тонированные стекла машин, выезд на встречку или на запрещенный сигнал светофора.