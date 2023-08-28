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В Невьянске проведут облаву на водителей автомобилей

В Невьянске проведут облаву на водителей автомобилей

28 августа 2023, 05:10
Фото: 1MI
Рейд по обнаружению нарушителей ПДД среди автомобилистов в Невьянске проведут 28 августа 2023 года.

Водителей будут проверять автоинспекторы на алкогольное опьянение и другие нарушения ПДД, рассказали в пресс-службе МО МВД «Невьянский».

Также в ведомстве отметили, что запланированные рейды проведут с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, с 25 по 27 августа 2023 года рейды среди водителей проводились в Екатеринбурге. Шоферов привлекали к ответственности за управление в нетрезвом виде, вождение без прав, тонированные стекла машин, выезд на встречку или на запрещенный сигнал светофора.

Автоинспекторы устроили облаву на водителей в Екатеринбурге
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#Транспорт#Полиция#Невьянск#Профилактика#ПДД#Водители#Нарушения#Рейды#Елизавета Зиборова#Облава#Автомобилисты#Автоинспекторы#Нарушители ПДД
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