В Невьянске проведут облаву на водителей автомобилей

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Водителей будут проверять автоинспекторы на алкогольное опьянение и другие нарушения ПДД, рассказали в пресс-службе МО МВД «Невьянский».
Также в ведомстве отметили, что запланированные рейды проведут с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий.
Напомним, с 25 по 27 августа 2023 года рейды среди водителей проводились в Екатеринбурге. Шоферов привлекали к ответственности за управление в нетрезвом виде, вождение без прав, тонированные стекла машин, выезд на встречку или на запрещенный сигнал светофора.