В Нижнем Тагиле продолжается строительство культурно-образовательного центра на ГГМ

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Сейчас сотрудники работают с фундаментами, стенами подвалов и подводом теплосетей водоводов. По словам руководителя «Тагилдорстроя» Игоря Васильева, рабочие стараются до наступления холодного сезона завершить подготовку фундамента, залить плиту и начать возводить колонны и перекрытия второго этажа, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
При этом рабочим пришлось немного подкорректировать график в связи со скальным грунтом, который был обнаружен во время прокладки водовода, рассказал мэр города Владислав Пинаев. Также он добавил, что эта корректировка некритична и строительные работы идут по плану. Согласно графику, все работы должны завершиться к осени 2024 года.
Зимой рабочие будут строить два корпуса будущего центра, а потом начнут возводить кирпичные стены, чтобы весной начать устанавливать оконные блоки и прочие внутренние работы.
Напомним, в Нижнем Тагиле построят новые теплосети для школы №32.