В Нижнем Тагиле продолжается строительство культурно-образовательного центра на ГГМ

При этом рабочим пришлось немного подкорректировать график в связи со скальным грунтом, который был обнаружен во время прокладки водовода, рассказал мэр города Владислав Пинаев. Также он добавил, что эта корректировка некритична и строительные работы идут по плану. Согласно графику, все работы должны завершиться к осени 2024 года.