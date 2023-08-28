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В Нижнем Тагиле продолжается строительство культурно-образовательного центра на ГГМ

В Нижнем Тагиле продолжается строительство культурно-образовательного центра на ГГМ

28 августа 2023, 14:30
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на Гальянке идет строительство культурно-образовательного центра.

Сейчас сотрудники работают с фундаментами, стенами подвалов и подводом теплосетей водоводов. По словам руководителя «Тагилдорстроя» Игоря Васильева, рабочие стараются до наступления холодного сезона завершить подготовку фундамента, залить плиту и начать возводить колонны и перекрытия второго этажа, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

При этом рабочим пришлось немного подкорректировать график в связи со скальным грунтом, который был обнаружен во время прокладки водовода, рассказал мэр города Владислав Пинаев. Также он добавил, что эта корректировка некритична и строительные работы идут по плану. Согласно графику, все работы должны завершиться к осени 2024 года.

Зимой рабочие будут строить два корпуса будущего центра, а потом начнут возводить кирпичные стены, чтобы весной начать устанавливать оконные блоки и прочие внутренние работы.

Напомним, в Нижнем Тагиле построят новые теплосети для школы №32.

Новые тепловые сети за 5,5 миллионов рублей построят для школы №32 в Нижнем Тагиле
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