Вакансий много, а денег — нет. Какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
На сайте Центра занятости Нижнего Тагила за июль–август этого года выложено 78 объявлений с 88 вакансиями учителей в городские школы. Больше всего в учебных заведениях не хватает педагогов по математике — 18 вакансий, иностранному языку — 13 вакансий и русскому языку — 12 вакансий.
Нижний порог зарплаты, которую школы предлагают кандидатам на ставку педагога, начинается от 19 тысяч рублей. Максимальный порог составляет в среднем 25-30 тысяч рублей. Учебных заведений, которые готовы предложить больше единицы. Например, школа № 10 планирует платить учителям математики и русского языка до 50 тысяч рублей. В школах №21 и №8 учителя этих же специальностей могут получить до 40 и 45 тысяч рублей соответственно.
При этом, по данным платформы рекрутинга hh.ru, средняя предлагаемая зарплата педагогам в Свердловской области составляет 40,9 тысячи рублей. Но это с учетом того, что туда входят предложения частных школ и учебных центров, где зарплата заметно выше, чем в государственных учебных заведениях. Росстат в свою очередь отчитался о средней зарплате учителей по России в 49,7 тысячи рублей в 2023 году.
Можно, но только за счет увеличения нагрузки. Минимальная оплата труда учителей устанавливается за одну ставку. Большей зарплаты можно достигнуть только за счет повышения количества часов и выполнения дополнительных работ педагогом.
Есть в Нижнем Тагиле и дополнительные меры финансовой поддержки для учителей. Правда в основном для молодых сотрудников. Например, при поступлении на должность они будут получать прибавку к окладу в размере 20%, в сельских школах — в размере 25%. Кроме того, педагогам выплачивают единовременное пособие на обзаведение хозяйством в 35 тысяч рублей, в школах пригорода эта сумма увеличивается до 50 тысяч рублей.
Разовое пособие также могут получить новые работники отдаленных школ: №3, №11, №13, №21, №24, №25, №34, №48, №65. Студентам целевого обучения положена стипендия в 20 тысяч рублей.
В целом по Свердловской области учителю можно найти место с зарплатой 50-70 тысяч рублей. На сайте вакансий за август самое «дорогое» предложение для педагога разместило частное учебное заведение из Екатеринбурга: завуч начальной школы — 70 тысяч рублей.
На втором месте вакансия от школы №59 снова в Екатеринбурге — учитель русского языка и литературы — от 60 тысяч рублей. Столько же может получить педагог начальных классов в другой частной школе столицы региона.
До 50 тысяч рублей предлагает екатеринбургская школа №102 учителю физики. От 50 до 60 тысяч рублей — школа №86 учителю математики.