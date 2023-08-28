Вакансий много, а денег — нет. Какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле

Есть в Нижнем Тагиле и дополнительные меры финансовой поддержки для учителей. Правда в основном для молодых сотрудников. Например, при поступлении на должность они будут получать прибавку к окладу в размере 20%, в сельских школах — в размере 25%. Кроме того, педагогам выплачивают единовременное пособие на обзаведение хозяйством в 35 тысяч рублей, в школах пригорода эта сумма увеличивается до 50 тысяч рублей.