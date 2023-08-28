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Учителям в Нижнем Тагиле предлагают зарплату от 19 тысяч рублей

Вакансий много, а денег — нет. Какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле

28 августа 2023, 12:47
Фото: 1MI

Учителям в Нижнем Тагиле предлагают зарплату от 19 тысяч рублей

В преддверии нового учебного года в Свердловской области, в том числе в Нижнем Тагиле, повысился спрос на учителей. По данным платформ рекрутинга, на 18%. Правда, зарплаты педагогам обещают ниже средней по России.

Сколько получают учителя в Нижнем Тагиле?

На сайте Центра занятости Нижнего Тагила за июль–август этого года выложено 78 объявлений с 88 вакансиями учителей в городские школы. Больше всего в учебных заведениях не хватает педагогов по математике — 18 вакансий, иностранному языку — 13 вакансий и русскому языку — 12 вакансий.

Нижний порог зарплаты, которую школы предлагают кандидатам на ставку педагога, начинается от 19 тысяч рублей. Максимальный порог составляет в среднем 25-30 тысяч рублей. Учебных заведений, которые готовы предложить больше единицы. Например, школа № 10 планирует платить учителям математики и русского языка до 50 тысяч рублей. В школах №21 и №8 учителя этих же специальностей могут получить до 40 и 45 тысяч рублей соответственно.

Предлагаемые зарплаты учителям в Нижнем ТагилеПредлагаемые зарплаты учителям в Нижнем Тагиле
Предлагаемые зарплаты учителям в Нижнем ТагилеПредлагаемые зарплаты учителям в Нижнем Тагиле
Предлагаемые зарплаты учителям в Нижнем ТагилеПредлагаемые зарплаты учителям в Нижнем Тагиле
Предлагаемые зарплаты учителям в Нижнем Тагиле

При этом, по данным платформы рекрутинга hh.ru, средняя предлагаемая зарплата педагогам в Свердловской области составляет 40,9 тысячи рублей. Но это с учетом того, что туда входят предложения частных школ и учебных центров, где зарплата заметно выше, чем в государственных учебных заведениях. Росстат в свою очередь отчитался о средней зарплате учителей по России в 49,7 тысячи рублей в 2023 году.

А можно ли получить больше?

Можно, но только за счет увеличения нагрузки. Минимальная оплата труда учителей устанавливается за одну ставку. Большей зарплаты можно достигнуть только за счет повышения количества часов и выполнения дополнительных работ педагогом.

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Есть в Нижнем Тагиле и дополнительные меры финансовой поддержки для учителей. Правда в основном для молодых сотрудников. Например, при поступлении на должность они будут получать прибавку к окладу в размере 20%, в сельских школах — в размере 25%. Кроме того, педагогам выплачивают единовременное пособие на обзаведение хозяйством в 35 тысяч рублей, в школах пригорода эта сумма увеличивается до 50 тысяч рублей.

Разовое пособие также могут получить новые работники отдаленных школ: №3, №11, №13, №21, №24, №25, №34, №48, №65. Студентам целевого обучения положена стипендия в 20 тысяч рублей.

Топ-5 самых «дорогих» учителей в Свердловской области

В целом по Свердловской области учителю можно найти место с зарплатой 50-70 тысяч рублей. На сайте вакансий за август самое «дорогое» предложение для педагога разместило частное учебное заведение из Екатеринбурга: завуч начальной школы — 70 тысяч рублей.

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На втором месте вакансия от школы №59 снова в Екатеринбурге — учитель русского языка и литературы — от 60 тысяч рублей. Столько же может получить педагог начальных классов в другой частной школе столицы региона.

До 50 тысяч рублей предлагает екатеринбургская школа №102 учителю физики. От 50 до 60 тысяч рублей — школа №86 учителю математики.

#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Учителя#Школа#Зарплата#Анна Григорьева#Вакансии
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