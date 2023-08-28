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Очереди в поликлинику

«Верните 90-е!»: жители Екатеринбурга часами стоят в очередях за талонами

28 августа 2023, 08:09
Фото: E1
Очереди в поликлинику

Жителям Екатеринбурга приходится ждать на лестнице ради справки

В больнице №23 Екатеринбурга выстроилась очередь пациентов в регистратуру. Пациентам часами приходится ждать, чтобы получить талон к врачу, рассказывает одна из посетительниц. По ее словам, люди стоят на лестнице, так как в коридоре не помещаются.

Сама жительница Екатеринбурга Альбина рассказала, что пришла закрывать больничный. По ее словам, стоять в очереди пришлось два часа. Программа электронной очереди меняется и каждого записывают по 10-15 минут.

После того, как дают талон к терапевту, рассказывает пациентка, просят сразу идти к врачу. При этом врач говорит, что прием, например, в 13:10 и нужно ждать, пишет Е1.

Верните 90-е, когда были живые очереди и всё проходило быстрее. Издевательство над людьми! Очередь в регистратуру растянулась на два этажа по лестнице и коридору. На 50 человек два окна! — рассказала Альбина.

В пресс-службе больницы №23 рассказали, что на данный момент осуществляется переход с медицинской информационной системы «Мир» на Единую платформу. Там также добавили, что помещение, которое выделено для регистратуры на время ремонтных работ, проводящихся в поликлинике, имеет небольшую пропускную способность. При этом число обращений после окончания отпускного периода выросло.

Также, по данным пресс-службы, время обслуживания увеличилось по причине того, что данные о пациентах приходится обновлять. Сначала их нужно найти в старой системе, а затем уже в новой сформировать направления. Переключение между системами занимает некоторое время.

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#Здоровье#Очередь#Поликлиника#Лестница#Пациенты#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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