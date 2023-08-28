«Верните 90-е!»: жители Екатеринбурга часами стоят в очередях за талонами

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Сама жительница Екатеринбурга Альбина рассказала, что пришла закрывать больничный. По ее словам, стоять в очереди пришлось два часа. Программа электронной очереди меняется и каждого записывают по 10-15 минут.
После того, как дают талон к терапевту, рассказывает пациентка, просят сразу идти к врачу. При этом врач говорит, что прием, например, в 13:10 и нужно ждать, пишет Е1.
Верните 90-е, когда были живые очереди и всё проходило быстрее. Издевательство над людьми! Очередь в регистратуру растянулась на два этажа по лестнице и коридору. На 50 человек два окна! — рассказала Альбина.
В пресс-службе больницы №23 рассказали, что на данный момент осуществляется переход с медицинской информационной системы «Мир» на Единую платформу. Там также добавили, что помещение, которое выделено для регистратуры на время ремонтных работ, проводящихся в поликлинике, имеет небольшую пропускную способность. При этом число обращений после окончания отпускного периода выросло.
Также, по данным пресс-службы, время обслуживания увеличилось по причине того, что данные о пациентах приходится обновлять. Сначала их нужно найти в старой системе, а затем уже в новой сформировать направления. Переключение между системами занимает некоторое время.