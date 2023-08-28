Водитель чуть не сбил ребенка на велосипеде во дворе Екатеринбурга и устроил драку

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
По словам очевидцев, конфликт начался с того, что мужчина на белом автомобиле быстро проехал по двору. В это время там катался мальчик на велосипеде, который едва успел съехать на тротуар, чтобы его не сбили. Мама ребенка возмутилась этой ситуацией и пнула машину.
В ответ на это водитель вышел и начал оскорблять женщину. Она не осталась в ответе и стала выражаться нецензурными словами. Тогда мужчина пнул велосипед ребенка. В это время из подъезда вышел муж екатеринбурженки. Водитель приготовился дать ему отпор и ударил местного жителя в лицо. Далее они продолжили выяснять отношения вне зоны видимости камер. Во время конфликта мальчик начал громко плакать.
В полиции по данному факту сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, пишет Е1.