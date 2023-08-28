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Водитель чуть не сбил ребенка на велосипеде во дворе Екатеринбурга и устроил драку

Водитель чуть не сбил ребенка на велосипеде во дворе Екатеринбурга и устроил драку

28 августа 2023, 09:10
Фото: 1MI
Ссора и драка произошли во дворе на ЖБИ в Екатеринбурге. Водитель быстро проехал на автомобиле и чуть не сбил мальчика, который катался на велосипеде.

По словам очевидцев, конфликт начался с того, что мужчина на белом автомобиле быстро проехал по двору. В это время там катался мальчик на велосипеде, который едва успел съехать на тротуар, чтобы его не сбили. Мама ребенка возмутилась этой ситуацией и пнула машину.

В ответ на это водитель вышел и начал оскорблять женщину. Она не осталась в ответе и стала выражаться нецензурными словами. Тогда мужчина пнул велосипед ребенка. В это время из подъезда вышел муж екатеринбурженки. Водитель приготовился дать ему отпор и ударил местного жителя в лицо. Далее они продолжили выяснять отношения вне зоны видимости камер. Во время конфликта мальчик начал громко плакать.

В полиции по данному факту сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, пишет Е1.

Водители подрались на дороге в Екатеринбурге
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#Происшествия#Ребенок#Дети#ДТП#Свердловская область#Двор#Драка#Водитель#Велосипед#Екатеринбург#Евгения Сафина
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