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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Приморье, Дагестан и Бурятия стали лидерами по росту цен на школьные товары

За год школьные товары на Wildberries подорожали на 390%

28 августа 2023, 10:12
Фото: 1MI

Приморье, Дагестан и Бурятия стали лидерами по росту цен на школьные товары

Среди учебной литературы по росту цен в России лидируют учебники. Аналитики сравнили средние цены за июль и август.

Так, в среднем по стране учебники прибавили в цене 149%, а в Забайкалье — на 308%. Школьная форма стала дороже на 237%.

В Омской области цена на мебель для учеников стала больше почти в три раза (+171%). По России лидером в этой категории стали стеллажи для учебников (+87%).

Тетради за прошедший год подорожали на 157%, за ручки придется заплатить больше на 134%, а за циркули — на 194%.

Самый большой рост цен на канцтовары, почти в пять раз (+387%), зафиксирован в Дагестане. В Бурятии он вырос в 4,3 раза, а в Приморском крае — в 4,1 раза, пишут «Новые Известия».

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