За год школьные товары на Wildberries подорожали на 390%

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Так, в среднем по стране учебники прибавили в цене 149%, а в Забайкалье — на 308%. Школьная форма стала дороже на 237%.
В Омской области цена на мебель для учеников стала больше почти в три раза (+171%). По России лидером в этой категории стали стеллажи для учебников (+87%).
Тетради за прошедший год подорожали на 157%, за ручки придется заплатить больше на 134%, а за циркули — на 194%.
Самый большой рост цен на канцтовары, почти в пять раз (+387%), зафиксирован в Дагестане. В Бурятии он вырос в 4,3 раза, а в Приморском крае — в 4,1 раза, пишут «Новые Известия».