Житель Екатеринбурга погиб в аварии с фурой на трассе в Прикамье

Погибшему было 36 лет. Друзья рассказали, что у него остались жена и сын. В Перми водитель был по заданию. По словам подруги погибшего, Илья работал в сети магазинов и занимался доставкой товара. Он за рулем ездит давно и всегда водил осторожно.