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Житель Екатеринбурга погиб в аварии с фурой на трассе в Прикамье

Житель Екатеринбурга погиб в аварии с фурой на трассе в Прикамье

28 августа 2023, 14:25
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга Илья погиб в аварии с фурой. Инцидент произошел на трассе в Прикамье. Мужчина ехал на небольшом грузовике в сторону дома. Однако на границе со Свердловской областью его транспорт снесла фура, неожиданно появившаяся на встречной полосе.

Виновник аварии не пострадал. Илья же умер на месте от полученных травм. 28 августа 2023 года его похоронили в Ирбите, где проживает его мама.

Столкновение случилось 24 августа около 17:00 на 13-м километре дороги Горнозаводск — граница Свердловской области. Водитель 1983 года рождения не справился с управлением, сообщили в ГИБДД Прикамья.

Погибшему было 36 лет. Друзья рассказали, что у него остались жена и сын. В Перми водитель был по заданию. По словам подруги погибшего, Илья работал в сети магазинов и занимался доставкой товара. Он за рулем ездит давно и всегда водил осторожно.

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#ДТП#Свердловская область#Водитель#ЧП#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Авария
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