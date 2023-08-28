Житель Екатеринбурга погиб в аварии с фурой на трассе в Прикамье

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Виновник аварии не пострадал. Илья же умер на месте от полученных травм. 28 августа 2023 года его похоронили в Ирбите, где проживает его мама.
Столкновение случилось 24 августа около 17:00 на 13-м километре дороги Горнозаводск — граница Свердловской области. Водитель 1983 года рождения не справился с управлением, сообщили в ГИБДД Прикамья.
Погибшему было 36 лет. Друзья рассказали, что у него остались жена и сын. В Перми водитель был по заданию. По словам подруги погибшего, Илья работал в сети магазинов и занимался доставкой товара. Он за рулем ездит давно и всегда водил осторожно.