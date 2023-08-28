Житель Каменска-Уральского отсудил у организации 400 тысяч рублей за травмы в ДТП

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В день ДТП водитель «КАМАЗа», проезжая по улице Суворова, решил заехать на заправку, и повернул влево, не уступив при этом дорогу автомобилю Lada, который ехал навстречу. В результате столкновения пострадали водитель и пассажирка Lada, которая впоследствии скончалась, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
Водитель Lada лечился более трех недель. Водитель грузовика был приговорен к четырем годам лишения свободы и лишен права водить машину сроком на два года и 11 месяцев. Пострадавший обратился в суд с иском к организации «Закрома Урала», в которой работал виновник ДТП, и просил взыскать 800 тысяч рублей.
Суд, рассматривая дело, учел, что истец в момент аварии превысил скорость на своем автомобиле. В итоге инстанция частично удовлетворила требование потерпевшего и взыскала с ответчика 400 тысяч рублей. Организация пыталась обжаловать решение, но оно осталось без изменений.
Напомним, в Екатеринбурге учреждение «Свердловскавтодор» выплатит компенсацию десятилетнему мальчику за повреждения в ДТП. Размер компенсации составил 100 тысяч рублей.