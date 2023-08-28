Житель Каменска-Уральского отсудил у организации 400 тысяч рублей за травмы в ДТП

Водитель Lada лечился более трех недель. Водитель грузовика был приговорен к четырем годам лишения свободы и лишен права водить машину сроком на два года и 11 месяцев. Пострадавший обратился в суд с иском к организации «Закрома Урала», в которой работал виновник ДТП, и просил взыскать 800 тысяч рублей.