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Житель Ревды отдал мошенникам более 800 тысяч рублей

Житель Ревды отдал мошенникам более 800 тысяч рублей

28 августа 2023, 13:52
Фото: 1MI
51-летний мужчина из Ревды перевел телефонным аферистам более 800 тысяч рублей.

Некоторое время назад мужчине позвонили якобы сотрудники Центробанка и сообщили, что с его карты пытаются снять деньги. В итоге свердловчанина уговорили взять несколько кредитов, а потом перевести на «безопасные счета» личные накопления и кредитные деньги, рассказали в пресс-службе МО МВД «Ревдинский».

Потерпевший рассказал, что мошенники говорили уверенно, а также называли его по имени и отчеству, поэтому он им поверил. При этом у них в мессенджере на аватаре стоял логотип Центробанка.

Однако вскоре он заподозрил, что имеет дело со злоумышленниками, так как ему стали приходить сообщения из банков о необходимости оплачивать кредиты.

Напомним, житель Екатеринбурга отдал аферистам два миллиона рублей, которые предложили вкладывать деньги в площадку инвестиции.

Инженер из Екатеринбурга отдал лжеброкерам два миллиона рублей
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#Полиция#Деньги#Ревда#Криминал#Кредиты#ЧП#Мошенники#Злоумышленники#Потерпевший#Елизавета Зиборова#Аферисты#Инцидент
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