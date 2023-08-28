Житель Ревды отдал мошенникам более 800 тысяч рублей

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Некоторое время назад мужчине позвонили якобы сотрудники Центробанка и сообщили, что с его карты пытаются снять деньги. В итоге свердловчанина уговорили взять несколько кредитов, а потом перевести на «безопасные счета» личные накопления и кредитные деньги, рассказали в пресс-службе МО МВД «Ревдинский».
Потерпевший рассказал, что мошенники говорили уверенно, а также называли его по имени и отчеству, поэтому он им поверил. При этом у них в мессенджере на аватаре стоял логотип Центробанка.
Однако вскоре он заподозрил, что имеет дело со злоумышленниками, так как ему стали приходить сообщения из банков о необходимости оплачивать кредиты.
Напомним, житель Екатеринбурга отдал аферистам два миллиона рублей, которые предложили вкладывать деньги в площадку инвестиции.