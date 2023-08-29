2,5 тысячи уральцев стали участниками экологического проекта «Защитники Земли»

Еще одним примером реализации проекта «Защитники земли» стало проведение обучающих тематических уроков в школах Нижнего Тагила. Более 10 учебных заведений участвовали в образовательном этапе творческого марафона. Ученики узнали о том, какую пользу могут приносить отходы, что такое рециклинг, зачем он нужен, какие отходы считаются опасными и что с ними нужно делать.