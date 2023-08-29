2,5 тысячи уральцев стали участниками экологического проекта «Защитники Земли»

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Главными участниками летних экологических активностей стали ребята дошкольного возраста и подростки. Для самых маленьких «Защитников Земли» организаторы разработали настольные игры на распознавание материалов, из которых создаются окружающие предметы. Свердловчане постарше соревновались в командных квестах: создавали полезные вещи из вторичного сырья, придумывали плакаты и отгадывали экологические термины.
Так, в Красноуральске более 60 ребят из трудовых отрядов центра «Молодежная галактика» стали участниками уличного квеста. Задания экологического квеста выявляли не только самых эрудированных, но и самых быстрых, творческих, артистичных и сообразительных «Защитников Земли». Участники собирали из фрагментов экологические плакаты, решали ребусы и сортировали мусор.
Также «Защитники Земли» проходили в детских садах Нижнего Тагила. На занятиях юные тагильчане учились распознавать из каких материалов состоят окружающие вещи и почему их не стоит сразу отправлять на свалку, даже если они сломались или испортились.
Еще одним примером реализации проекта «Защитники земли» стало проведение обучающих тематических уроков в школах Нижнего Тагила. Более 10 учебных заведений участвовали в образовательном этапе творческого марафона. Ученики узнали о том, какую пользу могут приносить отходы, что такое рециклинг, зачем он нужен, какие отходы считаются опасными и что с ними нужно делать.
А в самом начале лета в Свердловской области проводил конкурс для молодых дизайнеров от 14 до 25 лет «АПССТАЙЛ». Участникам необходимо было своими руками изготовить одежду, сумки, украшения или другие полезные аксессуары из вещей, бывших в употреблении — рекламных баннеров, велосипедных шин. Почти 30 заявок отправили желающие проявить себя в подобном творчестве.
Выиграли конкурс ученики школы №45 с коллекцией одежды «Ожившие полотна». В качестве декоративных элементов были использованы принты классических картин со старой одежды. Сам мерч изготовлен из отслуживших полимерных материалов, таких как обрезки натяжных потолков и старых надувных матрасов. С победителями «АПССТАЙЛа» региональный оператор заключил соглашения о сотрудничестве для проекта Экодом.
Коллекции победителей можно будет увидеть на открытии Экодома в Нижнем Тагиле. Кроме этого, планируется, что лучшие идеи будут использоваться в подарочном мерче проекта.
Мы понимаем, сколько души и усилий вложено в представленные проекты. Всем участникам мы вручили сувениры в качестве благодарности и пригласили принимать участие в будущих творческих конкурсах регионального оператора. С победителями намерены воплощать их дизайнерские экопроекты в жизнь, — рассказала руководитель просветительского проекта компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Совместно с нижнетагильским кинотеатром «Красногвардеец» организаторы провели и показ документального фильма «Царь горы» московских режиссеров. Картина рассказывает о проблемах переработки пластика. После сеанса зрители приняли участие в телефонном созвоне с режиссером фильма и получили возможность задать вопросы автору.
Мы рады, что наши мероприятия дают положительный отклик. Летом мы побывали в Краснотурьинске, Красноуральске, было много активностей в Нижнем Тагиле, в планах сентября стоит Североуральск, так что расширяется не только список форматов, но и география мероприятий, — добавила Наталья Светлакова.