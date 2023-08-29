35-летний отец двоих детей из Березовского погиб на СВО

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
В Березовском он жил с 16 лет. Там проживают его экс-супруга, нынешняя жена, отец и дети. Мать погибшего живет в Алапаевске. Дома возвращения отца ждали 8-летняя дочка и 10-летний сын, пишет «Уральский меридиан».
Первая супруга Анатолия рассказала, что у него был общий чат с детьми. Там они периодически переписывались. В последний раз он вышел на связь за неделю до гибели и будто попрощался с родными.
Написал, что ему нужно уходить на задание, что будет отсутствовать 10 дней, что он очень любит детей, — рассказала бывшая супруга погибшего.
Известно, что ранее Анатолий отправлялся на Донбасс. Это было в 2014 году. Вернувшись, он стал работать спасателем.