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Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

35-летний отец двоих детей из Березовского погиб на СВО

35-летний отец двоих детей из Березовского погиб на СВО

29 августа 2023, 13:05
Фото: 1MI
На СВО погиб 35-летний житель Березовского. У Анатолия Журавлева осталось двое детей.

В Березовском он жил с 16 лет. Там проживают его экс-супруга, нынешняя жена, отец и дети. Мать погибшего живет в Алапаевске. Дома возвращения отца ждали 8-летняя дочка и 10-летний сын, пишет «Уральский меридиан».

Первая супруга Анатолия рассказала, что у него был общий чат с детьми. Там они периодически переписывались. В последний раз он вышел на связь за неделю до гибели и будто попрощался с родными.

Написал, что ему нужно уходить на задание, что будет отсутствовать 10 дней, что он очень любит детей, — рассказала бывшая супруга погибшего.

Известно, что ранее Анатолий отправлялся на Донбасс. Это было в 2014 году. Вернувшись, он стал работать спасателем.

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#Происшествия#Дети#Березовский#Супруга#Чат#Дарья Сорокина
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