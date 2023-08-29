tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

«АвтоВАЗ» возобновляет производство автомобилей Lada Granta с двигателями «Евро-5»

29 августа 2023, 11:13
С 1 сентября «АвтоВАЗ» возобновляет производство автомобилей Lada Granta с двигателями, соответствующими экологическому стандарту «Евро-5». В компании подчеркнули, что в 2022 году было принято решение перейти на более низкий стандарт «Евро-2», вызванное санкциями.

Они также отметили, что новые калибровки и блоки управления двигателей разработаны в России. Экологичные двигатели будут установлены на все модификации Lada Granta, включая седан, лифтбек, Cross и Drive Active. Доступны две версии мощности: 90 и 106 лошадиных сил, пишет voronezhnews.ru.

Изменения в комплектации автомобилей повлияют на их стоимость. Автомобиль Lada Granta с двигателем «Евро-5» мощностью 90 лошадиных сил подорожает и будет стоить 784 900 рублей, а с двигателем мощностью 106 лошадиных сил — 925 900 рублей. Однако базовая комплектация Granta, которая является наиболее локализованной и доступной, останется без изменений и продолжит стоить менее 700 тысяч рублей.

Подпишитесь
Искусственный интеллект в Анапе спутал туриста из Тагила с алиментщиком в розыске
Вчера, 12:24
Вакансий много, а денег — нет. Какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:47
Холодное море, нашествие медуз и задержание полицией. Анапа-2023: отдых или мучение?
Вчера, 10:39
Персонал мигрирует, студенты не возвращаются. Больница Салды объяснила дефицит врачей
Вчера, 08:11
Сероводород превысил норму в 3,8 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 28 августа
Вчера, 06:35
Итоги недели в Нижнем Тагиле: опасный воздух, замеры на дорогах и слив навоза в леса
Вчера, 09:50