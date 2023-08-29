«АвтоВАЗ» возобновляет производство автомобилей Lada Granta с двигателями «Евро-5»

Изменения в комплектации автомобилей повлияют на их стоимость. Автомобиль Lada Granta с двигателем «Евро-5» мощностью 90 лошадиных сил подорожает и будет стоить 784 900 рублей, а с двигателем мощностью 106 лошадиных сил — 925 900 рублей. Однако базовая комплектация Granta, которая является наиболее локализованной и доступной, останется без изменений и продолжит стоить менее 700 тысяч рублей.