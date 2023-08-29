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Четыре самолета внепланово приземлились в аэропорту Кольцово

Четыре самолета внепланово приземлились в аэропорту Кольцово

29 августа 2023, 05:43
Фото: 1MI
Четыре самолета совершили внеплановую посадку на запасном аэродроме в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Лайнеры следовали из Еревана, Москвы и Нижневартовска.

Экстренно приземлиться пришлось из-за плохих метеорологических условий в Тюмени и в Уфе, рассказали Ура.ру в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Сотрудники авиакомпаний сейчас работают с пассажирами бортов. Сейчас самолеты, совершившие внеплановые приземления, готовятся к продолжению рейсов по назначенным маршрутам.

Напомним, недавно самолет, летевший из Екатеринбурга в Москву, вынужден был приземлиться в Казани, так как все аэропорты в Москве были закрыты.

«Все аэропорты закрыты». Рейс из Екатеринбурга в Москву приземлился в Казани
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#Транспорт#Кольцово#Самолет#ЧП#Авиарейс#Аэропорт#Аэропорт «Кольцово»#Рейс#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Приземление#Инцидент
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