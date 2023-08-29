Четыре самолета внепланово приземлились в аэропорту Кольцово

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:43
Экстренно приземлиться пришлось из-за плохих метеорологических условий в Тюмени и в Уфе, рассказали Ура.ру в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Сотрудники авиакомпаний сейчас работают с пассажирами бортов. Сейчас самолеты, совершившие внеплановые приземления, готовятся к продолжению рейсов по назначенным маршрутам.
Напомним, недавно самолет, летевший из Екатеринбурга в Москву, вынужден был приземлиться в Казани, так как все аэропорты в Москве были закрыты.