Директора предприятия из Нижнего Тагила обвинили в поджоге работника в лесу

Так, он рассказал, что у него произошел конфликт с 63-летним работником. Он был сторожем на предприятии. Ссора между ними случилась в ночь на 11 августа 2021 года. После конфликта он отвез охранника в лес, где облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.