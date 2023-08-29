Директора предприятия из Нижнего Тагила обвинили в поджоге работника в лесу

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 12:55
Тело подожженного мужчины было найдено в лесополосе 12 августа 2021 года. По словам старшего помощника главы СУ СК РФ Александра Шульги, тело мужчины было обнаружено со следами сильных ожогов и травмами головы.
По горящим следам следствию удалось установить предполагаемого преступника — 60-летнего начальника убитого. Он был руководителем предприятия, занимающегося добычей полезных ископаемых. Его допросили, и он во всем признался.
Так, он рассказал, что у него произошел конфликт с 63-летним работником. Он был сторожем на предприятии. Ссора между ними случилась в ночь на 11 августа 2021 года. После конфликта он отвез охранника в лес, где облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.
В результате руководителя обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначили наказание в виде 8 лет исправительной колонии строгого режима.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, обгоревший труп в лесу обнаружил катающийся на квадроцикле мужчина. Прибывшие следователи выяснили, что это 60-летний житель Дзержинского района.
Он жил в сторожке на территории предприятия в поселке Чащино, где работал сторожем. На след его начальника следствие вышло тогда, когда заподозрило что-то в равнодушии начальника к отсутствию работника на своем месте.
Директор не проявил никакого беспокойства о человеке, который много лет работал у него без каких-либо нареканий, и не сообщил ни в полицию, ни родным о его пропаже, — добавил Валерий Горелых.