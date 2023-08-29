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Глава предприятия в Свердловской области убил и сжег в лесу своего сотрудника

Директора предприятия из Нижнего Тагила обвинили в поджоге работника в лесу

29 августа 2023, 11:00
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Глава предприятия в Свердловской области убил и сжег в лесу своего сотрудника

Руководителя предприятия из Нижнего Тагила обвиняют в поджоге своего сотрудника в лесу в районе 123 километра автодороги Екатеринбург — Серов.

Тело подожженного мужчины было найдено в лесополосе 12 августа 2021 года. По словам старшего помощника главы СУ СК РФ Александра Шульги, тело мужчины было обнаружено со следами сильных ожогов и травмами головы.

По горящим следам следствию удалось установить предполагаемого преступника — 60-летнего начальника убитого. Он был руководителем предприятия, занимающегося добычей полезных ископаемых. Его допросили, и он во всем признался.

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Так, он рассказал, что у него произошел конфликт с 63-летним работником. Он был сторожем на предприятии. Ссора между ними случилась в ночь на 11 августа 2021 года. После конфликта он отвез охранника в лес, где облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

В результате руководителя обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначили наказание в виде 8 лет исправительной колонии строгого режима.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, обгоревший труп в лесу обнаружил катающийся на квадроцикле мужчина. Прибывшие следователи выяснили, что это 60-летний житель Дзержинского района.

Он жил в сторожке на территории предприятия в поселке Чащино, где работал сторожем. На след его начальника следствие вышло тогда, когда заподозрило что-то в равнодушии начальника к отсутствию работника на своем месте.

Директор не проявил никакого беспокойства о человеке, который много лет работал у него без каких-либо нареканий, и не сообщил ни в полицию, ни родным о его пропаже, — добавил Валерий Горелых.
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#Нижний Тагил#Полиция#Лес#Поджог#Работник#Тело#Конфликт#Пропажа#Уголовный розыск#Дарья Сорокина
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