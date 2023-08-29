Дожди и сильный ветер придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Так, 30 августа местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, порывы ветра, которые могут достигнуть до 17 метров в секунду.
Дождливо будет и в Нижнем Тагиле. В период 30 августа-3 сентября в городе ежедневно будут идти дожди, кроме субботы, 2 сентября. Это следует из данных сайта Гисметео.
20 августа в Нижнем Тагиле воздух нагреется до +12 градусов. На следующий день потеплеет до +16. В первый день осени будет до +15 градусов, а в выходные — до +19 градусов.