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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Дожди и сильный ветер придут в Свердловскую область

Дожди и сильный ветер придут в Свердловскую область

29 августа 2023, 13:31
Фото: 1MI
В Свердловской области ожидается дождливая и ветреная погода. Предупреждение о непогоде разослали синоптики.

Так, 30 августа местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, порывы ветра, которые могут достигнуть до 17 метров в секунду.

Дождливо будет и в Нижнем Тагиле. В период 30 августа-3 сентября в городе ежедневно будут идти дожди, кроме субботы, 2 сентября. Это следует из данных сайта Гисметео.

20 августа в Нижнем Тагиле воздух нагреется до +12 градусов. На следующий день потеплеет до +16. В первый день осени будет до +15 градусов, а в выходные — до +19 градусов.

В Свердловскую область придут похолодание и дожди
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#Погода#Ветер#Дожди#Екатеринбург#Гисметео#Дарья Сорокина#Живая природа
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