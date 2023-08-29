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Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на перекрестке в Екатеринбурге

Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на перекрестке в Екатеринбурге

29 августа 2023, 03:35
Фото: ИА «Ночные новости»
В Екатеринбурге между автомобилями Renault Logan и Lada произошло лобовое столкновение. ДТП произошло вечером 28 августа 2023 года на перекрестке улиц Щорса — Белинского.

Машины ехали во встречном направлении. Водитель Lada стал поворачивать влево на перекрестке, не убедившись в том, что маневр безопасен, из-за чего произошло столкновение с Renault Logan, пишет Е1.

Водителя иномарки увезли в больницу с ушибом грудной клетки и подозрением на перелом ребер. Водитель отечественного автомобиля не пострадал. При этом обе машины получили повреждения.

Фото: ИА «Ночные новости»

По словам водителя Lada, он не увидел едущий автомобиль из-за бликов на асфальте. К месту аварии приехали полицейские и эвакуатор.

Напомним, ночью 25 августа 2023 года столкнулись такси и автомобиль. В дорожной аварии пострадала пассажирка такси. Ее доставили в больницу с различными повреждениями.

Пассажирка такси пострадала в ДТП в Екатеринбурге
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