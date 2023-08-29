Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на перекрестке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
Машины ехали во встречном направлении. Водитель Lada стал поворачивать влево на перекрестке, не убедившись в том, что маневр безопасен, из-за чего произошло столкновение с Renault Logan, пишет Е1.
Водителя иномарки увезли в больницу с ушибом грудной клетки и подозрением на перелом ребер. Водитель отечественного автомобиля не пострадал. При этом обе машины получили повреждения.
По словам водителя Lada, он не увидел едущий автомобиль из-за бликов на асфальте. К месту аварии приехали полицейские и эвакуатор.
Напомним, ночью 25 августа 2023 года столкнулись такси и автомобиль. В дорожной аварии пострадала пассажирка такси. Ее доставили в больницу с различными повреждениями.