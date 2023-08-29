Гинеколог рассказала, почему не стоит отказываться от секса с наступлением менопаузы

В период климакса и менопаузы уровень эстрогенов, прогестерона и андрогенов в организме женщины снижается. Это влияет не только на половую систему, но и на организм в целом. В результате возникают определенные проблемы — сухость слизистых, потеря мышечного тонуса. В связи с этим половой акт может стать болезненным, что приводит к отказу от секса.