Гинеколог рассказала, почему не стоит отказываться от секса с наступлением менопаузы

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
Многие считают, что после 50 лет женщина должна посвятить себя только работе, дому и быту, а интимная жизнь должна остаться в прошлом, поскольку климакс и менопауза не совместимы с сексом. Это распространенный стереотип, от которого нужно избавиться, рассказала врач акушер-гинеколог Зухра Исмаилова в эксклюзивной беседе с ИА RuNews24.ru.
В период климакса и менопаузы уровень эстрогенов, прогестерона и андрогенов в организме женщины снижается. Это влияет не только на половую систему, но и на организм в целом. В результате возникают определенные проблемы — сухость слизистых, потеря мышечного тонуса. В связи с этим половой акт может стать болезненным, что приводит к отказу от секса.
Однако необходимо отметить, что половое влечение и способность достигать оргазма в женщинах после менопаузы не уменьшаются так сильно, как уровень эстрогенов. Поэтому менопауза не является причиной отказа от интимной близости, так как секс является важной частью эмоциональной жизни женщины. Во время секса вырабатываются гормоны, которые влияют на самочувствие и настроение, напоминает эксперт.
Для устранения данных проблем рекомендуется заместительная гормональная терапия, которая компенсирует недостаток гормонов, которые более не вырабатываются яичниками. Однако стоит отметить, что такая терапия может иметь побочные эффекты и противопоказания, поэтому ее назначает только врач после тщательного обследования.
В настоящее время доказано, что лучшим способом для устранения данных проблем у женщин в период менопаузы является использование препаратов, содержащих эстриол — локальный эстроген. Такие препараты имеют минимальную дозу гормонов, действуют напрямую и не имеют побочных эффектов. Локальное применение гормонов не вызывает рак. Если у женщины есть противопоказания для гормональной терапии или она отказывается от нее, то безопасной альтернативой являются вагинальные увлажняющие средства (лубриканты) на основе гиалуроновой кислоты.
Лубриканты не только обладают увлажняющими свойствами, но и нормализуют рН, поддерживают здоровую микрофлору.
Проблемы, связанные с менопаузой, нельзя решить просто принятием одной «волшебной таблетки». Необходимо вести здоровый образ жизни, улучшать сон, корректировать физическую активность, заниматься психологическим самочувствием и лечить сопутствующие заболевания, если они есть.