Глава предприятия сжег сотрудника, а УВЗ в Тагиле переведет работников на оборонзаказ

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
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Updated Сегодня, 14:42
«Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле решил перевести сотрудников на работу с оборонзаказом. Спецпродукция будет производиться в цехе вагонных тележек. Работники этого подразделения уже обучились собирать новые изделия.
Глава предприятия в Свердловской области убил и сжег в лесу своего сотрудника. 63-летний мужчина работал охранником. После конфликта с начальником его тело в сожженном виде нашли в лесу. Следствию удалось выйти на след руководителя мужчины, так как тот не обратился в полицию после пропажи своего сторожа.
В Свердловской области 30 августа ожидается дождливая и ветреная погода с порывами ветра до 17 метров в секунду. Дожди вероятны и в Нижнем Тагиле, они будут идти всю неделю, а воздух нагреется максимум до +19 градусов.
Воспитанник спецшколы №124 закрытого типа в Екатеринбурге стал новым подозреваемым в деле о насилии над подростками. Ему избрана мера в виде запрета на определенные действия, а скоро его заключат под стражу.
Подрядчика для благоустройства территории здорового отдыха «Аврора» в поселке Уралец ищут в Нижнем Тагиле. На строительство спортплощадки выделено два миллиона рублей, она появится на берегу пруда по улице 8 Марта. Сдадут объект до 31 октября 2023 года.