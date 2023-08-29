Глава предприятия сжег сотрудника, а УВЗ в Тагиле переведет работников на оборонзаказ

Глава предприятия в Свердловской области убил и сжег в лесу своего сотрудника. 63-летний мужчина работал охранником. После конфликта с начальником его тело в сожженном виде нашли в лесу. Следствию удалось выйти на след руководителя мужчины, так как тот не обратился в полицию после пропажи своего сторожа.