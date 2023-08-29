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Глава предприятия сжег сотрудника, а УВЗ в Тагиле переведет работников на оборонзаказ

Глава предприятия сжег сотрудника, а УВЗ в Тагиле переведет работников на оборонзаказ

29 августа 2023, 14:40
Фото: Midjourney
Глава предприятия сжег сотрудника, а УВЗ в Нижнем Тагиле переведет работников на оборонзаказ. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 29 августа.

«Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле решил перевести сотрудников на работу с оборонзаказом. Спецпродукция будет производиться в цехе вагонных тележек. Работники этого подразделения уже обучились собирать новые изделия.

УВЗ в Нижнем Тагиле переведет сотрудников гражданского цеха на работу с оборонзаказом
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Глава предприятия в Свердловской области убил и сжег в лесу своего сотрудника. 63-летний мужчина работал охранником. После конфликта с начальником его тело в сожженном виде нашли в лесу. Следствию удалось выйти на след руководителя мужчины, так как тот не обратился в полицию после пропажи своего сторожа.

Директора предприятия из Нижнего Тагила обвинили в поджоге работника в лесу
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В Свердловской области 30 августа ожидается дождливая и ветреная погода с порывами ветра до 17 метров в секунду. Дожди вероятны и в Нижнем Тагиле, они будут идти всю неделю, а воздух нагреется максимум до +19 градусов.

Дожди и сильный ветер придут в Свердловскую область
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Воспитанник спецшколы №124 закрытого типа в Екатеринбурге стал новым подозреваемым в деле о насилии над подростками. Ему избрана мера в виде запрета на определенные действия, а скоро его заключат под стражу.

В деле о насилии в спецшколе Екатеринбурга появился новый подозреваемый
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Подрядчика для благоустройства территории здорового отдыха «Аврора» в поселке Уралец ищут в Нижнем Тагиле. На строительство спортплощадки выделено два миллиона рублей, она появится на берегу пруда по улице 8 Марта. Сдадут объект до 31 октября 2023 года.

Спорткомплекс «Аврора» в поселке Уралец под Нижним Тагилом построят к концу октября
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#Нижний Тагил#Свердловская область#Насилие#Погода#Дожди#УВЗ#Екатеринбург#Спорткомплекс#Спецшкола#Дарья Сорокина#Оборонзаказ
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