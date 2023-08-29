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Губернатор Андрей Воробьев: В 2023 году в МО откроют 13 крупных спортобъектов

Губернатор Андрей Воробьев: В 2023 году в МО откроют 13 крупных спортобъектов

29 августа 2023, 17:08
Фото: Пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе успеют открыть еще 13 крупных спортивных объектов. Из них семь возводятся в рамках региональной госпрограммы, а шесть — на деньги инвесторов.

По словам губернатора, в текущем году будут сданы в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы в Можайске, Орехово-Зуеве, Волоколамске и Домодедове. Всего до конца 2026 года в Подмосковье появится более 30 новых стадионов, бассейнов, катков и спорткомплексов. Также продолжается работа по реконструкции спортивных объектов в регионе, передает слова Воробьева mosregtoday.ru.

«Президент поставил перед нами задачу — сделать спорт доступным для каждого жителя. Мы реализуем масштабную программу строительства спортивной инфраструктуры», — рассказал он.

Так, в Орехово-Зуеве этой зимой откроют двухэтажный ФОК с тренажерным, спортивным залами, крытым катком площадью 2,6 тысячи квадратных метров.

До конца текущего года на стадионе «Авангард» в Домодедове появится первый в Московской области манеж с полноразмерным футбольным полем (90×45 метров). Одновременно в нем смогут тренироваться до восьми команд. Также неподалеку появится ФОК с крытым катком площадью 4,7 тысячи квадратных метров, где смогут заниматься 350 спортсменов одновременно.

В Серпухове уже осенью планируют открыть после реконструкции стадион «Спартак», где построили футбольное поле с подогревом и крытыми трибунами на 2,5 тысячи мест, установили электронное табло, обустроили легкоатлетические дорожки, сектор для прыжков в длину, площадки для игры в волейбол и баскетбол.

В Можайске продолжается строительство ФОКа, где смогут тренироваться более 650 воспитанников местной спортшколы олимпийского резерва по самбо и дзюдо. В Волоколамске в этом году построят двухэтажный ФОК с крытой ледовой ареной и зрительскими трибунами на 230 мест. Здесь также будет зал технической подготовки хоккеистов с бросковой зоной и силовыми тренажерами.

Другой крупный спортобъект, который модернизируют до конца 2023-го, — стадион «Труд» в Балашихе.

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