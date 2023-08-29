Губернатор Андрей Воробьев: В 2023 году в МО откроют 13 крупных спортобъектов

В Можайске продолжается строительство ФОКа, где смогут тренироваться более 650 воспитанников местной спортшколы олимпийского резерва по самбо и дзюдо. В Волоколамске в этом году построят двухэтажный ФОК с крытой ледовой ареной и зрительскими трибунами на 230 мест. Здесь также будет зал технической подготовки хоккеистов с бросковой зоной и силовыми тренажерами.