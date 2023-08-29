Конфликт между Олегом Бойко и Алексеем Кондратьевым: что происходит в суде?

По словам Бойко, Кондратьев использовал его имя для создания сайта, на котором была размещена компрометирующая информация о нем, пишет rtvi.com. В свою очередь, Кондратьев утверждает, что сайт создан не для киберсквоттинга, а для хранения архива информации о Бойко, включая его связи с различными преступными группировками и силовыми структурами. Этот конфликт находится сейчас на рассмотрении в американском суде штата Аризона.