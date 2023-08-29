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Published Сегодня, 09:08

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Конфликт между Олегом Бойко и Алексеем Кондратьевым: что происходит в суде?

29 августа 2023, 09:08
Одной из самых оживленных судебных баталий последних месяцев стал иск российского бизнесмена Олега Бойко против Алексея Кондратьева. Бойко обвиняет Кондратьева в киберсквоттинге и захвате его доменного имени.

По словам Бойко, Кондратьев использовал его имя для создания сайта, на котором была размещена компрометирующая информация о нем, пишет rtvi.com. В свою очередь, Кондратьев утверждает, что сайт создан не для киберсквоттинга, а для хранения архива информации о Бойко, включая его связи с различными преступными группировками и силовыми структурами. Этот конфликт находится сейчас на рассмотрении в американском суде штата Аризона.

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