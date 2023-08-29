Кто является основным потребителем российского ТЭК

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
Но данные о деятельности российского ТЭК стали ограничены из-за соображений безопасности, пишет RuNews24.Ru. Государственные ресурсы прекратили или сильно сократили публикацию статистики о добыче и экспорте топливно-энергетических товаров. Поэтому приходится полагаться на зарубежные источники, чтобы получить представление о внешнеторговых операциях России.
По результатам 2022 года Россия увеличила экспорт до 591,5 млрд долларов (+20% к 2021 году), включая нефтегазовую продукцию до 384 млрд долларов (+43% за год благодаря высоким ценам на нефть). В настоящее время Россия ежемесячно продает продукцию ТЭК на 21,5 млрд долларов. Однако санкции привели к значительным изменениям в торговых потоках и структуре валютных поступлений.
Доля России в общем потреблении в Европе снизилась: по нефти на 4 п. п. до 16,7% и по газу на 11 п. п. до 21%. Стоимость российского топливно-энергетического экспорта в Европу сократилась с 15,3 млрд долларов в апреле 2022 года до 1,75 млрд долларов в июне 2023 года. Нефтегазовый экспорт в США был полностью прекращен. В результате санкций отечественный ТЭК вынужден был искать альтернативные рынки сбыта. Произошел рост экспорта продукции ТЭК в Китай, Индию, Турцию. Например, Китай в январе 2022 года приобрел продукцию ТЭК России на 5,5 млрд долларов, а в июне 2023 года эта сумма выросла до 8,45 млрд долларов. Поставки в Индию также значительно увеличились: с 0,65 до 4,32 млрд долларов.
Уголь главным образом покупает Китай (46%), Индия (19%) и Южная Корея (12%). Нефть экспортируется преимущественно в Китай (51%), Индию (36%) и Европейский союз (8%). СПГ (LNG) поставляется в основном в Европейский союз (53%), Китай (20%) и Японию (15%). Сжиженный нефтяной газ (LPG) приобретается в основном Турцией (50%) и Европейским союзом (42%). Нефтепродукты покупаются в основном Турцией (24%), Китаем (12%) и Саудовской Аравией (10%). Трубопроводный газ экспортируется в основном в Европейский союз (43%), Турцию (27%) и Китай (21%).
Санкции и контрсанкции после 24 февраля 2022 года привели к снижению доходов от экспорта продукции ТЭК и уменьшению притока иностранной валюты. Вместе с падением цен на нефть в первом полугодии 2023 года это привело к снижению доходов от нефтегазовой продукции для российского бюджета и ослаблению курса рубля. Ожидается, что экспортеры будут надеяться на рост мировых цен на нефть, чтобы увеличить доходы компаний и поступления в государственный бюджет. Однако остается проблема структуры валютных поступлений. Китайский юань все больше используется во внешней торговле: его доля в экспорте составляет 25%, а в импорте — 34%. Рупия из Индии пока не может найти адекватное применение, что может ухудшить дисбаланс на валютном рынке России.