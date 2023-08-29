Кто является основным потребителем российского ТЭК

Санкции и контрсанкции после 24 февраля 2022 года привели к снижению доходов от экспорта продукции ТЭК и уменьшению притока иностранной валюты. Вместе с падением цен на нефть в первом полугодии 2023 года это привело к снижению доходов от нефтегазовой продукции для российского бюджета и ослаблению курса рубля. Ожидается, что экспортеры будут надеяться на рост мировых цен на нефть, чтобы увеличить доходы компаний и поступления в государственный бюджет. Однако остается проблема структуры валютных поступлений. Китайский юань все больше используется во внешней торговле: его доля в экспорте составляет 25%, а в импорте — 34%. Рупия из Индии пока не может найти адекватное применение, что может ухудшить дисбаланс на валютном рынке России.