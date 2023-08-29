tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

Куйвашев обсудил с послом Азербайджана ситуацию с мероприятием в Екатеринбурге

Куйвашев обсудил с послом Азербайджана ситуацию с мероприятием в Екатеринбурге

29 августа 2023, 15:25
Фото: Midjourney
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с послом Азербайджана Поладом Бюльбюль оглы ситуацию с посещением председателя гордумы Екатеринбурга Игоря Володина празднования юбилея образования Талыш-Муганской республики.

Губернатор области принес извинения послу Азербайджана, а также выразил надежду на то, что конфликт будет разрешен, сообщили TagilCity.ru в Департаменте информполитики Свердловской области.

Напомним, недавно посольство Азербайджана отправило в МИД РФ протест в связи с мероприятием в Екатеринбурге, которое было посвящено 30-летию образования Талыш-Муганской республики.

Иностранные дипломаты сочли, что мероприятие пропагандировало сепаратизм. Также Бюльбюль оглы отправил Куйвашеву протестное письмо.

Азербайджан направил ноту протеста России из-за мероприятия в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Премьер-министр Беларуси прилетел в Екатеринбург для участия в ИННОПРОМеПремьер-министр Казахстана прилетел с визитом в ЕкатеринбургСотрудник «Уральских авиалиний» в Домодедово не пускает пассажиров на самолет
#Политика#Встреча#Гордума#Губернатор#Мероприятие#Конфликт#Посещение#Обсуждение#Посол#Извинения#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Искусственный интеллект в Анапе спутал туриста из Тагила с алиментщиком в розыске
Вчера, 12:24
Вакансий много, а денег — нет. Какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:47
Холодное море, нашествие медуз и задержание полицией. Анапа-2023: отдых или мучение?
Вчера, 10:39
Персонал мигрирует, студенты не возвращаются. Больница Салды объяснила дефицит врачей
Вчера, 08:11
Сероводород превысил норму в 3,8 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 28 августа
Вчера, 06:35
Итоги недели в Нижнем Тагиле: опасный воздух, замеры на дорогах и слив навоза в леса
Вчера, 09:50