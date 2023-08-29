Куйвашев обсудил с послом Азербайджана ситуацию с мероприятием в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Губернатор области принес извинения послу Азербайджана, а также выразил надежду на то, что конфликт будет разрешен, сообщили TagilCity.ru в Департаменте информполитики Свердловской области.
Напомним, недавно посольство Азербайджана отправило в МИД РФ протест в связи с мероприятием в Екатеринбурге, которое было посвящено 30-летию образования Талыш-Муганской республики.
Иностранные дипломаты сочли, что мероприятие пропагандировало сепаратизм. Также Бюльбюль оглы отправил Куйвашеву протестное письмо.