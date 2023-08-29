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Машина Росгвардии попала в ДТП в Ревде

Машина Росгвардии попала в ДТП в Ревде

29 августа 2023, 11:25
Фото: Скриншот видео "Ревдинского рабочего"
В Ревде водитель Renault пострадал при столкновении с автомобилем Росгвардии.

Авария произошла 29 августа около школы №29. По словам очевидцев, служебный автомобиль двигался с включенными «маячками». Водитель Renault начал движение на зеленый сигнал светофора, но не заметил помеху. В итоге машины столкнулись. Иномарку от удара выбросило на тротуар и она перевернулась на крышу.

Мужчина, который был за рулем Renault, получил травмы и был госпитализирован в больницу. Оба автомобиля увезли с места ДТП с помощью эвакуатора, сообщает «Ревдинский рабочий».

Напомним, в Екатеринбурге водитель иномарки ехал с превышающей скоростью по встречной полосе движения. Он врезался в такси, а затем снес забор.

В Екатеринбурге иномарка врезалась в такси и забор кладбища
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#Происшествия#ДТП#Ревда#Автомобиль#Росгвардия#18+#Евгения Сафина#Авария
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