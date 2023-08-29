Машина Росгвардии попала в ДТП в Ревде

Авария произошла 29 августа около школы №29. По словам очевидцев, служебный автомобиль двигался с включенными «маячками». Водитель Renault начал движение на зеленый сигнал светофора, но не заметил помеху. В итоге машины столкнулись. Иномарку от удара выбросило на тротуар и она перевернулась на крышу.