Машина Росгвардии попала в ДТП в Ревде

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Авария произошла 29 августа около школы №29. По словам очевидцев, служебный автомобиль двигался с включенными «маячками». Водитель Renault начал движение на зеленый сигнал светофора, но не заметил помеху. В итоге машины столкнулись. Иномарку от удара выбросило на тротуар и она перевернулась на крышу.
Мужчина, который был за рулем Renault, получил травмы и был госпитализирован в больницу. Оба автомобиля увезли с места ДТП с помощью эвакуатора, сообщает «Ревдинский рабочий».
Напомним, в Екатеринбурге водитель иномарки ехал с превышающей скоростью по встречной полосе движения. Он врезался в такси, а затем снес забор.