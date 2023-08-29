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Муж рассказал об умершей роженице из Артемовского

Муж рассказал об умершей роженице из Артемовского

29 августа 2023, 05:06
Фото: ОМВД по Артинскому району
О погибшей 23-летней Анастасии Клепининой из Артемовского, которой не стало во время родов, рассказал ее муж.

Свердловчанка работала в патрульно-постовой службе и имела звание сержанта. Она находилась на 38 неделе беременности. Недавно Анастасии стало плохо и она умерла, рассказал супруг «КП-Екатеринбург».

Напомним, девушка умерла ночью 26 августа. Ее роды должны были состояться в сентябре, однако несколько дней назад она обратилась врачам с жалобами на плохое самочувствие, и те приняли решение, что ей нужно делать кесарево сечение.

Спасти жизнь молодой женщине не удалось. Для того, чтобы выяснить причину, из-за которой она умерла, была создана медкомиссия.

Роженица скончалась в роддоме Артемовского
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