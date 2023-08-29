Обзор лучших детских садов в районах Нижнего Тагила

Дзержинский район расположен в восточной части города и включает в себя несколько микрорайонов: Вагонку, Северный, Сухоложский и Валегин Бор. В этом районе насчитывается несколько десятков детских садов, ниже мы расскажем об организациях, которые имеют наиболее высокий рейтинг. Здесь же можно найти ссылки на официальные сайты детских садов.