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Обзор лучших детских садов в районах Нижнего Тагила

Обзор лучших детских садов в районах Нижнего Тагила

29 августа 2023, 08:15
Фото: Midjourney
Обзор лучших детских садов в районах Нижнего Тагила
В статье представлены сведения о лучших детских садах в Нижнем Тагиле в каждом из районов. В частности, в материале вы найдете обзор детских садов, официальных сайтов и адреса дошкольных образовательных учреждений в Дзержинском, Ленинском, Тагилстроевском районах.

Лучшие детские сады в Дзержинском районе Нижнего Тагила

Дзержинский район расположен в восточной части города и включает в себя несколько микрорайонов: Вагонку, Северный, Сухоложский и Валегин Бор. В этом районе насчитывается несколько десятков детских садов, ниже мы расскажем об организациях, которые имеют наиболее высокий рейтинг. Здесь же можно найти ссылки на официальные сайты детских садов.

Детский сад № 64

МАДОУ д/с «Детство» получил множество положительных отзывов. Родители отмечают, что здесь работают опытные преподаватели. Помимо этого, для детей создаются благоприятные условия, чтобы они могли адаптироваться к посещению садика. Недавно был обновлен ремонт.

Адрес: ул. Коминтерна, дом 48.

Детский сад № 64 «Утёнок» в Дзержинском районе Нижнего ТагилаДетский сад № 64 «Утёнок» в Дзержинском районе Нижнего Тагила
Детский сад № 64 «Утёнок» в Дзержинском районе Нижнего ТагилаДетский сад № 64 «Утёнок» в Дзержинском районе Нижнего Тагила
Детский сад № 64 «Утёнок» в Дзержинском районе Нижнего ТагилаДетский сад № 64 «Утёнок» в Дзержинском районе Нижнего Тагила
Детский сад № 64 «Утёнок» в Дзержинском районе Нижнего Тагила
Фото: yandex.ru

Детский сад № 85 комбинированного вида

Родители положительно отзываются о детском саде № 85 комбинированного вида (структурное подразделение МАДОУ «Гармония»), особенно радует их доброта и отзывчивость воспитателей, наличие охраны и внимательность всего персонала к детям. В этой организации работает логопед. Помимо этого, проводятся занятия в бассейне.

Адрес: ул. 9 Января, дом 3.

Детский сад № 85 комбинированного вида в Дзержинском районе Нижнего ТагилаДетский сад № 85 комбинированного вида в Дзержинском районе Нижнего Тагила
Детский сад № 85 комбинированного вида в Дзержинском районе Нижнего ТагилаДетский сад № 85 комбинированного вида в Дзержинском районе Нижнего Тагила
Детский сад № 85 комбинированного вида в Дзержинском районе Нижнего ТагилаДетский сад № 85 комбинированного вида в Дзержинском районе Нижнего Тагила
Детский сад № 85 комбинированного вида в Дзержинском районе Нижнего Тагила
Фото: yandex.ru

Лучшие детские сады в Ленинском районе Нижнего Тагила

Ленинский район расположен в центральной и западной частях города. Он включает в себя несколько микрорайонов: Центр, Лебяжку, ВМЗ, Выю и Старую Выю, Кирпичный, Евстюниху, Песчаный, Рогожино, Горбуново. Ниже представлено описание лучших детсадов в этом районе, а также ссылки на официальные сайты учреждений.

Детский сад № 121

Детский сад № 121 (одно из структурных подразделений МАДОУ «Радость») получил много положительных отзывов — родители рассказывают о большом количестве детских праздников, качественную еду, хорошую работу воспитателей. Регулярно организация проводит конкурсы. Работа ведется согласно образовательным стандартам и требованиям, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте детского сада.

Адрес: ул. Газетная, дом 32.

Детский сад № 121 в Ленинском районе Нижнего ТагилаДетский сад № 121 в Ленинском районе Нижнего Тагила
Детский сад № 121 в Ленинском районе Нижнего ТагилаДетский сад № 121 в Ленинском районе Нижнего Тагила
Детский сад № 121 в Ленинском районе Нижнего ТагилаДетский сад № 121 в Ленинском районе Нижнего Тагила
Детский сад № 121 в Ленинском районе Нижнего Тагила
Фото: yandex.ru

Лучшие детские сады в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила

Тагилстроевский район находится в северной и центральной частях города. Он включает в себя несколько жилых микрорайонов, в том числе Ольховку, Тагилстрой, Запрудный, Новую Гальянку, Сухоложский. Здесь работает немало дошкольных образовательных учреждений, преимущественно муниципальных. О самых лучших из них рассказываем ниже. Также в описаниях детских садов можно найти ссылки на официальные сайты организаций.

Детский сад № 135

Детский сад № 135 (структурное подразделение МАДОУ «Солнечный круг») получил большое количество положительных отзывов от родителей. Высокие оценки даны педагогическому коллективу. Работает логопедическая группа. Предлагается много развивающих занятий как в младших, так и старших группах.

Адрес: ул. Перова, дом 131.

Детский сад № 135 в Тагилстроевском районе Нижнего ТагилаДетский сад № 135 в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила
Детский сад № 135 в Тагилстроевском районе Нижнего ТагилаДетский сад № 135 в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила
Детский сад № 135 в Тагилстроевском районе Нижнего ТагилаДетский сад № 135 в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила
Детский сад № 135 в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила
Фото: yandex.ru

Детский сад № 186

Детский сад № 186 является муниципальным учреждением и структурным подразделением МАДОУ «Радость». Это ДОУ получило много положительных отзывов о качестве работы воспитателей. Родители отмечают, что персонал много времени уделяет занятиям с детьми и прогулкам на свежем воздухе, а малыши ходят на занятия с удовольствием.

Адрес: ул. Гвардейская, дом 45 Б.

Детский сад № 186 в Тагилстроевском районе Нижнего ТагилаДетский сад № 186 в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила
Детский сад № 186 в Тагилстроевском районе Нижнего ТагилаДетский сад № 186 в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила
Детский сад № 186 в Тагилстроевском районе Нижнего ТагилаДетский сад № 186 в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила
Детский сад № 186 в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила
Фото: yandex.ru

Детский сад № 184

Родители отмечают, что дети ходят с удовольствием в муниципальный детсад № 184 (структурное подразделение МАДОУ «Радость»), помимо этого, много положительных отзывов получили заведующая и воспитатели. Здесь регулярно проводится уборка, персонал дружелюбный. Предусмотрены развивающие занятия, есть бассейн. Периодически организуются торжественные мероприятия, в которых дети принимают активное участие, — более подробная информация о них представлена на официальном сайте.

Адрес: Черноисточинское шоссе, дом 39.

Детский сад № 184 в Тагилстроевском районе Нижнего ТагилаДетский сад № 184 в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила
Детский сад № 184 в Тагилстроевском районе Нижнего ТагилаДетский сад № 184 в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила
Детский сад № 184 в Тагилстроевском районе Нижнего ТагилаДетский сад № 184 в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила
Детский сад № 184 в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила
Фото: vk.com/public205676154

Как выбрать детский сад по отзывам родителей, на что еще обратить внимание?

Выбор детсада является, безусловно, важным мероприятием для каждого родителя. Перед тем как зачислить ребенка, требуется ознакомиться с графиком занятий, а также пообщаться с воспитателем и заведующим. Не лишним будет узнать мнение о выбранном детсаде от других родителей.

Что важно учесть:

  • распорядок дня, наличие свободного времени, возможности у ребенка проявлять свои способности к творчеству;
  • особенности разрешения конфликтов между детьми, нюансы воспитания;
  • площадь помещений;
  • наличие очереди на зачисление;
  • обратная связь с родителями;
  • возможность выбора развивающих программ для младшей, средней и старшей групп.

Также рекомендуется учитывать удобство расположения и кадровый состав. Обратите внимание, есть ли у преподавателя высшее образование. Уточните, есть ли медицинский персонал в штате, созданы ли безопасные условия для пребывания детей.

Получить подробную информацию о работе детского сада можно на официальном сайте. На странице организации можно уточнить адрес и контактные данные администрации детсада.

#Нижний Тагил#Детский сад#Детсад
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