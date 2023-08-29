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Основатель приюта для животных внезапно скончался в больнице Белоярского

Основатель приюта для животных внезапно скончался в больнице Белоярского

29 августа 2023, 11:59
Фото: 1MI
Константин Костюничев, основатель приюта для бездомных собак «Большой пес», внезапно умер в больнице Белоярского.

Мужчина попал в реанимацию 27 августа. В больнице врачи его ввели в искусственную кому, однако не смогли спасти. По словам знакомых Константина Костюничева, у него наблюдались проблемы с поджелудочной железой.

Волонтеры приюта отметили, что основатель всегда сам занимался закупкой кормов для животных, поэтому сейчас они могут остаться без еды. Они рассказали, что Константин всю свою жизнь посвятил и отдал собакам. При этом он не следил за своим здоровьем.

Он был человек с огромным сердцем, я не встречала в жизни таких по-детски добрых людей, — рассказала одна из волонтеров приюта Е1.
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#Происшествия#Больница#Смерть#Собаки#Белоярский#Приют#Евгения Сафина
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