Основатель приюта для животных внезапно скончался в больнице Белоярского

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Мужчина попал в реанимацию 27 августа. В больнице врачи его ввели в искусственную кому, однако не смогли спасти. По словам знакомых Константина Костюничева, у него наблюдались проблемы с поджелудочной железой.
Волонтеры приюта отметили, что основатель всегда сам занимался закупкой кормов для животных, поэтому сейчас они могут остаться без еды. Они рассказали, что Константин всю свою жизнь посвятил и отдал собакам. При этом он не следил за своим здоровьем.
Он был человек с огромным сердцем, я не встречала в жизни таких по-детски добрых людей, — рассказала одна из волонтеров приюта Е1.