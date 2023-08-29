Основатель приюта для животных внезапно скончался в больнице Белоярского

Волонтеры приюта отметили, что основатель всегда сам занимался закупкой кормов для животных, поэтому сейчас они могут остаться без еды. Они рассказали, что Константин всю свою жизнь посвятил и отдал собакам. При этом он не следил за своим здоровьем.