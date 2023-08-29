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Пенсионер из Екатеринбурга получил обратно украденные у него 290 тысяч

Пенсионер из Екатеринбурга получил обратно украденные у него 290 тысяч

29 августа 2023, 10:26
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
290 тысяч рублей вернули пенсионеру из Екатеринбурга. Ранее эти деньги у него украли лжесоцработники. Подозреваемые задержаны, это две женщины.

Это жительницы Тулы. Деньги они забрали из квартиры 86-летнего пенсионера. Женщинам 36 и 56 лет. Они представились пенсионеру соцработниками, вошли в его квартиру и украли сбережения. Об этом сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Однако стражи порядка вовремя задержали злоумышленниц возле магазина на ул. Фурманова — это произошло через полчаса после кражи. Увидев правоохранителей, они попытались скрыть улики, бросив деньги на землю.

При осмотре вещей задержанных были найдены солнцезащитные очки и медицинские маски — при помощи этих атрибутов они скрывали свою внешность.

Известно, что обманули пенсионера они благодаря предварительному звонку ему. Женщины пообещали ему некие компенсации, а затем явились к нему домой и стали вести разговор о воображаемой денежной реформе.

Далее они попросили дедушку принести его сбережения и посчитать их, что он и сделал. Затем одна из мошенниц отвела старика на кухню, чтобы составить с ним список необходимых ему продуктов. После этого они ушли, прихватив его сбережения.

О том, что его обманули, дедушка понял только после того, как в дверь постучала полиция. Тогда пенсионер рассказал им о случившемся. Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Обеих женщин арестовали.

Житель Ревды отдал мошенникам более 800 тысяч рублей
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#Полиция#Уголовное дело#Пенсионер#Квартира#Магазин#Задержание#Арест#Сбережения#Соцработники#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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