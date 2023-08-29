Пенсионер из Екатеринбурга получил обратно украденные у него 290 тысяч

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Это жительницы Тулы. Деньги они забрали из квартиры 86-летнего пенсионера. Женщинам 36 и 56 лет. Они представились пенсионеру соцработниками, вошли в его квартиру и украли сбережения. Об этом сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Однако стражи порядка вовремя задержали злоумышленниц возле магазина на ул. Фурманова — это произошло через полчаса после кражи. Увидев правоохранителей, они попытались скрыть улики, бросив деньги на землю.
При осмотре вещей задержанных были найдены солнцезащитные очки и медицинские маски — при помощи этих атрибутов они скрывали свою внешность.
Известно, что обманули пенсионера они благодаря предварительному звонку ему. Женщины пообещали ему некие компенсации, а затем явились к нему домой и стали вести разговор о воображаемой денежной реформе.
Далее они попросили дедушку принести его сбережения и посчитать их, что он и сделал. Затем одна из мошенниц отвела старика на кухню, чтобы составить с ним список необходимых ему продуктов. После этого они ушли, прихватив его сбережения.
О том, что его обманули, дедушка понял только после того, как в дверь постучала полиция. Тогда пенсионер рассказал им о случившемся. Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Обеих женщин арестовали.