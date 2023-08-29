Победителями на чемпионате по воркауту стали четыре спортсмена Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
На открытом городском чемпионате встретились атлеты из Качканара, Нижнего Тагила, Кушвы, Лесного, поселков Северный и Черноисточинск, а также из других населенных пунктов региона. Об этом рассказал руководитель регионального объединения уличной атлетики «Стойкие» Фанис Хайруллин.
Всего в чемпионате участвовали 48 спортсменов. Организаторы мероприятия выразили благодарность каждому участнику, команде, всем группам поддержки и гостям спортивного праздника.
В результате копилка наград команды «Стойкие» пополнилась 4 первыми местами, 4 вторыми и 1 третьими. В номинации фристайл СОЛО по направлению любители, мальчики/юниоры 1 место занял Данил Табаков, а 2 место — Степан Разин.
В базовом комплексе по направлению любители, юноши/мужчины от 14 лет и старше золото завоевал Степан Разин, а серебро — Данил Табаков. Среди профессионалов старше 14 лет 1 место взял Артем Макаренко, 2 место — Хусейн Шодикулов, а 3 место — Сергей Колясов.
В базовом комплексе среди атлетов от 14 лет 1 место взял Артем Макаренко, а 2 место — Сергей Колясов.