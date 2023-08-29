Победителями на чемпионате по воркауту стали четыре спортсмена Нижнего Тагила

На открытом городском чемпионате встретились атлеты из Качканара, Нижнего Тагила, Кушвы, Лесного, поселков Северный и Черноисточинск, а также из других населенных пунктов региона. Об этом рассказал руководитель регионального объединения уличной атлетики «Стойкие» Фанис Хайруллин.