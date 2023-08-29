tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Победителями на чемпионате по воркауту стали четыре спортсмена Нижнего Тагила

Победителями на чемпионате по воркауту стали четыре спортсмена Нижнего Тагила

29 августа 2023, 07:26
Фото: Фанис Хайруллин
Чемпионат по воркауту состоялся в Качканаре. Мероприятие состоялось 27 августа.

 

На открытом городском чемпионате встретились атлеты из Качканара, Нижнего Тагила, Кушвы, Лесного, поселков Северный и Черноисточинск, а также из других населенных пунктов региона. Об этом рассказал руководитель регионального объединения уличной атлетики «Стойкие» Фанис Хайруллин.

Всего в чемпионате участвовали 48 спортсменов. Организаторы мероприятия выразили благодарность каждому участнику, команде, всем группам поддержки и гостям спортивного праздника.

В результате копилка наград команды «Стойкие» пополнилась 4 первыми местами, 4 вторыми и 1 третьими. В номинации фристайл СОЛО по направлению любители, мальчики/юниоры 1 место занял Данил Табаков, а 2 место — Степан Разин.

В базовом комплексе по направлению любители, юноши/мужчины от 14 лет и старше золото завоевал Степан Разин, а серебро — Данил Табаков. Среди профессионалов старше 14 лет 1 место взял Артем Макаренко, 2 место — Хусейн Шодикулов, а 3 место — Сергей Колясов.

В базовом комплексе среди атлетов от 14 лет 1 место взял Артем Макаренко, а 2 место — Сергей Колясов.

Юные спортсмены из Нижнего Тагила получили награды в областных соревнованиях
Узнать подробнее
Читайте также:
Спортсмен из Алапаевска стал чемпионом России по самбоСпортсмены из Тагила стали призерами на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо10-летний спортсмен из Нижнего Тагила установил рекорд России по отжиманиям
#Спорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Воркаут#Спортсмены#Награды#Чемпионат#Екатеринбург#Атлеты#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Искусственный интеллект в Анапе спутал туриста из Тагила с алиментщиком в розыске
Вчера, 12:24
Вакансий много, а денег — нет. Какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:47
Холодное море, нашествие медуз и задержание полицией. Анапа-2023: отдых или мучение?
Вчера, 10:39
Персонал мигрирует, студенты не возвращаются. Больница Салды объяснила дефицит врачей
Вчера, 08:11
Сероводород превысил норму в 3,8 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 28 августа
Вчера, 06:35
Итоги недели в Нижнем Тагиле: опасный воздух, замеры на дорогах и слив навоза в леса
Вчера, 09:50