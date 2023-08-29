Погибшую 16-летнюю девушку из Каменска-Уральского преследовал велосипедист

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
О велосипедисте стало известно после просмотра записи с камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина на велосипеде продолжительное время ехал вслед за школьницей, рассказали в Telegram-канале «ЧП Каменск-Уральский».
Напомним, тело девушки нашли ночью 9 августа 2023 года в лесополосе. Погибшая возвращалась из Екатеринбурга. Она окончила девятый класс и планировала учиться в екатеринбургском колледже.
По предварительной версии, смерть юной свердловчанки не была криминальной. В полиции и СК ведется расследование.