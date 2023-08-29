tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Погибшую 16-летнюю девушку из Каменска-Уральского преследовал велосипедист

Погибшую 16-летнюю девушку из Каменска-Уральского преследовал велосипедист

29 августа 2023, 06:25
Фото: 1MI
Погибшую 16-летнюю девушку из Каменска-Уральского, которая возвращалась поздно вечером домой, преследовал неизвестный на велосипеде.

О велосипедисте стало известно после просмотра записи с камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина на велосипеде продолжительное время ехал вслед за школьницей, рассказали в Telegram-канале «ЧП Каменск-Уральский».

Видео: Telegram-канал «ЧП Каменск-Уральский»

Напомним, тело девушки нашли ночью 9 августа 2023 года в лесополосе. Погибшая возвращалась из Екатеринбурга. Она окончила девятый класс и планировала учиться в екатеринбургском колледже.

По предварительной версии, смерть юной свердловчанки не была криминальной. В полиции и СК ведется расследование.

«Прошу не убивать и не насиловать»: погибшая в Каменске-Уральском оставила сообщение
Узнать подробнее
Читайте также:
Труп 16-летней девушки найден в лесу в Каменске-УральскомБастрыкин заинтересовался делом об убитой девушке в ЕкатеринбургеУстановлена личность женщины, утонувшей в реке в Екатеринбурге
#Происшествия#Проверка#Смерть#Полиция#Расследование#Девушка#Следствие#Видео#ЧП#Велосипедист#Велосипед#Камера видеонаблюдения#Преследование#Екатеринбург#Подросток#Елизавета Зиборова#Погибшая#Инцидент
Подпишитесь
Искусственный интеллект в Анапе спутал туриста из Тагила с алиментщиком в розыске
Вчера, 12:24
Вакансий много, а денег — нет. Какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:47
Холодное море, нашествие медуз и задержание полицией. Анапа-2023: отдых или мучение?
Вчера, 10:39
Персонал мигрирует, студенты не возвращаются. Больница Салды объяснила дефицит врачей
Вчера, 08:11
Сероводород превысил норму в 3,8 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 28 августа
Вчера, 06:35
Итоги недели в Нижнем Тагиле: опасный воздух, замеры на дорогах и слив навоза в леса
Вчера, 09:50