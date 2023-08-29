Полеты на ГОА возобновились в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Полеты будут выполняться три раза в неделю на самолетах Boeing 737-800. Вылеты из Екатеринбурга запланированы на вторники и субботы — в 23:50, а по пятницам — 22:20.
Обратный рейс будет осуществляться по средам и воскресеньям — в 08:05, по субботам — в 06:35. Лететь до ГОА из Екатеринбурга примерно 7 часов. Цены на билеты начинаются от 28 489 руб.
Ранее «Аэрофлот» прекращал аналогичные рейсы с 30 марта этого года.