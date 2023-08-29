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Полеты на ГОА возобновились в Екатеринбурге

Полеты на ГОА возобновились в Екатеринбурге

29 августа 2023, 13:52
Фото: 1MI
Полеты на ГОА в Индию из Екатеринбурга возобновила компания «Аэрофлот». Рейсы начнут осуществляться с 3 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Полеты будут выполняться три раза в неделю на самолетах Boeing 737-800. Вылеты из Екатеринбурга запланированы на вторники и субботы — в 23:50, а по пятницам — 22:20.

Обратный рейс будет осуществляться по средам и воскресеньям — в 08:05, по субботам — в 06:35. Лететь до ГОА из Екатеринбурга примерно 7 часов. Цены на билеты начинаются от 28 489 руб.

Ранее «Аэрофлот» прекращал аналогичные рейсы с 30 марта этого года.

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#Цены#Свердловская область#Аэрофлот#Билеты#Аэропорт#Рейсы#Индия#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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