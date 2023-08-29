Полмиллиарда рублей направлены на строительство соцобъектов в Свердловской области

Средства выделяются в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Демография». Большая часть денег будет направлена на развитие транспортной инфраструктуры в Екатеринбурге. В общей сложности на эти цели предусмотрено 498,3 млн рублей. В частности, будет выстроена улица Амундсена на участке от проспекта Академика Сахарова до ЕКАД в Академическом районе.