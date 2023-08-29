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Полмиллиарда рублей направлены на строительство соцобъектов в Свердловской области

Полмиллиарда рублей направлены на строительство соцобъектов в Свердловской области

29 августа 2023, 04:14
Фото: 1MI
Дополнительные 572,8 млн рублей направлены на строительство социальных объектов в Екатеринбурге, Ирбите и Верхотурье. Средства поручил выделить губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Средства выделяются в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Демография». Большая часть денег будет направлена на развитие транспортной инфраструктуры в Екатеринбурге. В общей сложности на эти цели предусмотрено 498,3 млн рублей. В частности, будет выстроена улица Амундсена на участке от проспекта Академика Сахарова до ЕКАД в Академическом районе.

Также планируется начать эксплуатировать участки улиц Рябинина и Вавилова.

Ирбиту достанется 62,7 млн для строительства нового детского сада. В нем будет 270 мест. На данный момент строители уже завершают работы по возведению первого этажа здания.

Верхотурье получит 17,8 млн рублей для строительства нового стадиона. Объект планируется слать уже этой осенью. Готовность объекта составляет 80%. Здесь разместятся зона для воркаута, футбольное поле, площадки для игры в баскетбол и волейбол. Также будут построены комментаторская, трибуны и табло, сообщили в департаменте информационной политики.

#Экономика#Касается каждого#Свердловская область#Строительство#Ирина Кирилова#Нацпроекты#Соцобъекты
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