Прививочная компания против гриппа стартовала в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Вакцина доставлена во все медицинские учреждения муниципалитетов. Планируется привить не менее 65% (2,7 миллиона) жителей Свердловской области для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет.
Бесплатную вакцину смогут получить дети, люди старше 60 лет и имеющие хронические заболевания, работники сфер медицины, образования, ЖКХ, торговли и социальной сферы. Взрослые свердловчане будут прививаться от гриппа «Совигриппом», а дети и отдельные категории граждан — препаратом «Ультрикс Квадри».
По словам экспертов, новых штаммов гриппа не ожидается. По состоянию на конец августа 2023 года, уровень заболеваемости ОРВИ ниже среднего многолетнего уровня на 25%, сообщает Департамент информационной политики региона.