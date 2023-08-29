Прививочная компания против гриппа стартовала в Свердловской области

Бесплатную вакцину смогут получить дети, люди старше 60 лет и имеющие хронические заболевания, работники сфер медицины, образования, ЖКХ, торговли и социальной сферы. Взрослые свердловчане будут прививаться от гриппа «Совигриппом», а дети и отдельные категории граждан — препаратом «Ультрикс Квадри».