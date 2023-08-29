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Прививочная компания против гриппа стартовала в Свердловской области

Прививочная компания против гриппа стартовала в Свердловской области

29 августа 2023, 12:44
Фото: 1MI
В Свердловской области началась массовая вакцинация жителей от гриппа. В регион уже завезли свыше 850 тысяч доз вакцины для детей и взрослых.

Вакцина доставлена во все медицинские учреждения муниципалитетов. Планируется привить не менее 65% (2,7 миллиона) жителей Свердловской области для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет.

Бесплатную вакцину смогут получить дети, люди старше 60 лет и имеющие хронические заболевания, работники сфер медицины, образования, ЖКХ, торговли и социальной сферы. Взрослые свердловчане будут прививаться от гриппа «Совигриппом», а дети и отдельные категории граждан — препаратом «Ультрикс Квадри».

По словам экспертов, новых штаммов гриппа не ожидается. По состоянию на конец августа 2023 года, уровень заболеваемости ОРВИ ниже среднего многолетнего уровня на 25%, сообщает Департамент информационной политики региона.

12 тысяч случаев ОРВИ выявлены в Свердловской области за неделю. Почти 60% — дети
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#Свердловская область#Грипп#Здоровье#Заболевание#Вакцина#Осень#Евгения Сафина
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