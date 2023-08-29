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Posted Сегодня, 18:09

Published Сегодня, 18:09

Modified Сегодня, 18:12

Updated Сегодня, 18:12

Путин: Нужно минимизировать ситуации, из-за которых люди оказываются в долгах

29 августа 2023, 18:09
Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил высокий уровень долгов и кредитной нагрузки среди населения страны. Он подчеркнул, что главная задача государства — свести к минимуму количество сложных ситуаций, которые приводят граждан к долгам.

Такие заявления были сделаны Президентом во время встречи с главой Федеральной службы судебных приставов России Дмитрием Аристовым, который рассказал о текущей ситуации с взысканием задолженностей у граждан. Об этом пишет RuNews24.Ru.

Путин отметил необходимость повышения уровня доходов и благосостояния жителей России.

«Сегодня ситуация на рынке труда стабильная, однако мы всегда должны об этом думать», — подчеркнул он.

Глава государства также подчеркнул, что приставы должны корректно относиться к гражданам с просроченной задолженностью, однако выполнять свою работу.

«У вас есть свои обязанности, и их следует выполнять, однако всегда нужно работать с людьми корректно», — отметил Владимир Путин.

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