Путин: Нужно минимизировать ситуации, из-за которых люди оказываются в долгах

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
Такие заявления были сделаны Президентом во время встречи с главой Федеральной службы судебных приставов России Дмитрием Аристовым, который рассказал о текущей ситуации с взысканием задолженностей у граждан. Об этом пишет RuNews24.Ru.
Путин отметил необходимость повышения уровня доходов и благосостояния жителей России.
«Сегодня ситуация на рынке труда стабильная, однако мы всегда должны об этом думать», — подчеркнул он.
Глава государства также подчеркнул, что приставы должны корректно относиться к гражданам с просроченной задолженностью, однако выполнять свою работу.
«У вас есть свои обязанности, и их следует выполнять, однако всегда нужно работать с людьми корректно», — отметил Владимир Путин.