С мужчины слетели штаны во время драки в ТЦ в Екатеринбурге из-за еды

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:51
Один из посетителей, решив поесть бесплатно, взял с раздачи еду и пошел. Кассир возмутилась и стала ругаться на мужчину. Другой екатеринбуржец, тоже недовольный этим поступком, подошел к нему и начал потасовку, пишет Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
У мужчины, взявшего еду, в какой-то момент слетели штаны. Кроме того, он не удержался и от наносимых ему ударов повалился на пол. Сотрудники заведения попытались разнять противников, но не смогли.
Напомним, 6 августа 2023 года в Нижнем Тагиле двое мужчин устроили драку на проезжей части. Из-за этого автодвижение на одной полосе временно приостановилось. По какой причине мужчины вступили в конфликт — неизвестно.