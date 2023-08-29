С мужчины слетели штаны во время драки в ТЦ в Екатеринбурге из-за еды

Один из посетителей, решив поесть бесплатно, взял с раздачи еду и пошел. Кассир возмутилась и стала ругаться на мужчину. Другой екатеринбуржец, тоже недовольный этим поступком, подошел к нему и начал потасовку, пишет Telegram-канал «Злой Екатеринбург».