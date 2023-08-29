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Двое мужчин подрались из-за еды в ТЦ в Екатеринбурге

С мужчины слетели штаны во время драки в ТЦ в Екатеринбурге из-за еды

29 августа 2023, 06:51
Фото: 1MI

Двое мужчин подрались из-за еды в ТЦ в Екатеринбурге

Двое мужчин подрались из-за еды в кафе, которое расположено в ТЦ «Свердловский» в Екатеринбурге.

Один из посетителей, решив поесть бесплатно, взял с раздачи еду и пошел. Кассир возмутилась и стала ругаться на мужчину. Другой екатеринбуржец, тоже недовольный этим поступком, подошел к нему и начал потасовку, пишет Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Видео: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

У мужчины, взявшего еду, в какой-то момент слетели штаны. Кроме того, он не удержался и от наносимых ему ударов повалился на пол. Сотрудники заведения попытались разнять противников, но не смогли.

Напомним, 6 августа 2023 года в Нижнем Тагиле двое мужчин устроили драку на проезжей части. Из-за этого автодвижение на одной полосе временно приостановилось. По какой причине мужчины вступили в конфликт — неизвестно.

Двое мужчин подрались посреди дороги в Нижнем Тагиле
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