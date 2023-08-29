Система ОМС России превосходит зарубежные аналоги по ряду показателей

Например, в Германии работнику приходится платить за ОМС более 7% от зарплаты, в Сингапуре эта сумма может доходить до 20%. В ряде стран система ОМС предусматривает франшизу. Иными словами, до достижения определенной суммы пациенту приходится самостоятельно оплачивать лечение. И только если цена обслуживания превысила определенный лимит, к покрытию расходов подключаются страховые фонды. Так, в Швейцарии ОМС предполагает обязательную франшизу в размере от 300 до 2500 швейцарских франков (от 32 до 275 тысяч рублей). Чем меньше франшиза, тем больше страховые взносы.