Система ОМС России превосходит зарубежные аналоги по ряду показателей

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
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Updated Сегодня, 09:11
В 2022 году затраты на здравоохранение в США достигли 16,5% ВВП. В России соответствующий показатель составил всего 3,8%. При этом каждый гражданин РФ имеет право на получение полиса ОМС и нужной медицинской помощи в полном объеме. В то же время в 2022 году около 26,5 миллиона жителей США не имели медицинской страховки, то есть представители малообеспеченных слоев населения не могли получить даже минимального объема медицинских услуг, пишет kp.ru.
При этом доступность и качество медицинского обслуживания не всегда имеют непосредственную связь с финансовыми вложениями в систему здравоохранения. Очевидно, что немалые суммы можно потратить нерационально, оставив без поддержки значительную часть населения. В то же время при относительно скромном бюджете медицинское обслуживание можно предоставить каждому, у кого есть в нем необходимость.
На сегодня в мире практикуют два базовых подхода к предоставлению медицинской помощи населению — бюджетный и страховой. В рамках данных подходов государства либо опираются на один из них, либо практикуют использование смешанного типа. В условиях бюджетной модели медицинские услуги оплачиваются напрямую из государственного бюджета. В условиях страховой модели задействуют специальный фонд, заполняемый взносами, которые имеют строго целевой характер.
Известно, что в абсолютном большинстве стран обязанность уплаты страховых взносов в ОМС лежит как на работодателях, так и на самих работниках, привлекающих на это личные средства.
Например, в Германии работнику приходится платить за ОМС более 7% от зарплаты, в Сингапуре эта сумма может доходить до 20%. В ряде стран система ОМС предусматривает франшизу. Иными словами, до достижения определенной суммы пациенту приходится самостоятельно оплачивать лечение. И только если цена обслуживания превысила определенный лимит, к покрытию расходов подключаются страховые фонды. Так, в Швейцарии ОМС предполагает обязательную франшизу в размере от 300 до 2500 швейцарских франков (от 32 до 275 тысяч рублей). Чем меньше франшиза, тем больше страховые взносы.
Россия — одна из немногих стран, где обязанность по уплате взносов на ОМС возлагают только на работодателей. Из дохода работников никаких средств не удерживают.
Еще одним плюсом российской системы обязательного медицинского страхования можно считать доступность медицинских услуг. В России период ожидания консультации у врачей-специалистов (кардиолога, невролога, эндокринолога и др.) не может превышать 14 рабочих дней, тогда как в Великобритании официально утверждено «правило 18 недель». Это означает, что период с момента записи к узкому специалисту, назначения планового оперативного вмешательства до момента предоставления соответствующей медицинской услуги не должен превышать 18 недель.
«Базовая программа обязательного медицинского страхования [в России] постоянно расширяется. Ее финансирование также ежегодно возрастает. Кроме того, появляются новые современные сервисы, такие как цифровой полис, цифровой профиль пациента», — сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин. Он также указал, что процесс информатизации здравоохранения обеспечил докторам возможность отслеживать состояние здоровья своих пациентов. А держателям полисов ОМС обеспечена не только нужная медпомощь на личном приеме у врачей, но и доступ к телеконсультациям и прочим услугам. Все это расширяет возможности по поддержанию здоровья и увеличивает шансы на активное долголетие.