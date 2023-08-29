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Published Сегодня, 07:57

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Следователи устанавливают детали гибели 16-летней девушки в лесу в Каменске-Уральском

Следователи устанавливают детали гибели 16-летней девушки в лесу в Каменске-Уральском

29 августа 2023, 07:57
Фото: 1MI
После обнаружения тела 16-летней девушки в лесу в Каменске-Уральском, возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в Следственном комитете, сперва девушку искали волонтеры и правоохранители: она числилась без вести пропавшей. Поиски велись с 9 августа.

После того, как тело девушки нашли, было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Рассматриваются разные версии произошедшего. В том числе следователи ищут лица, которые засветились на камерах видеонаблюдения.

Будет проведена экспертиза для установления точной причины наступления смерти свердловчанки. Расследование дела находится на особом контроле.

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