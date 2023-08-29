tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Сотрудник ДПС из Верхней Пышмы обвиняется в педофилии

Сотрудник ДПС из Верхней Пышмы под видом подростка просил у девочки откровенные фото

29 августа 2023, 06:57
Фото: 1MI

Сотрудник ДПС из Верхней Пышмы обвиняется в педофилии

Сотрудник ДПС из Верхней Пышмы познакомился с семиклассницей и просил у нее откровенные фото. Сам он при этом представился ее ровесником.

27-летний Андрей является сотрудником ДПС уже 4 года. В 2022 году он познакомился со школьницей в социальных сетях. Она проживает в Тюмени. Молодые люди начали общаться. Девочка доверилась новому знакомому и стала отправлять нюдсы.

Сам Андрей общался с фейкового аккаунта, где возраст указан — 13 лет. Через какое-то время мужчина удалил свой аккаунт, но потом снова вернулся и стал просить показать себя голой по видео. Он угрожал, что в противном случае отправит снимки родным или друзьям.

Девочка утверждает, что общалась с разными людьми. Кроме нее нашлись и другие жертвы. Теперь молодой человек отстранен от службы и находится под арестом, пишет «Урал Мэш».

#Дети#Криминал#Верхняя Пышма#Социальные сети#ДПС#Подросток#Ирина Кирилова#Откровенные фото
Подпишитесь
Искусственный интеллект в Анапе спутал туриста из Тагила с алиментщиком в розыске
Вчера, 12:24
Вакансий много, а денег — нет. Какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:47
Холодное море, нашествие медуз и задержание полицией. Анапа-2023: отдых или мучение?
Вчера, 10:39
Персонал мигрирует, студенты не возвращаются. Больница Салды объяснила дефицит врачей
Вчера, 08:11
Сероводород превысил норму в 3,8 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 28 августа
Вчера, 06:35
Итоги недели в Нижнем Тагиле: опасный воздух, замеры на дорогах и слив навоза в леса
Вчера, 09:50