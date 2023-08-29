Сотрудник ДПС из Верхней Пышмы под видом подростка просил у девочки откровенные фото

Сам Андрей общался с фейкового аккаунта, где возраст указан — 13 лет. Через какое-то время мужчина удалил свой аккаунт, но потом снова вернулся и стал просить показать себя голой по видео. Он угрожал, что в противном случае отправит снимки родным или друзьям.