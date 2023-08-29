Сотрудник ДПС из Верхней Пышмы под видом подростка просил у девочки откровенные фото

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
27-летний Андрей является сотрудником ДПС уже 4 года. В 2022 году он познакомился со школьницей в социальных сетях. Она проживает в Тюмени. Молодые люди начали общаться. Девочка доверилась новому знакомому и стала отправлять нюдсы.
Сам Андрей общался с фейкового аккаунта, где возраст указан — 13 лет. Через какое-то время мужчина удалил свой аккаунт, но потом снова вернулся и стал просить показать себя голой по видео. Он угрожал, что в противном случае отправит снимки родным или друзьям.
Девочка утверждает, что общалась с разными людьми. Кроме нее нашлись и другие жертвы. Теперь молодой человек отстранен от службы и находится под арестом, пишет «Урал Мэш».