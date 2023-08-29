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Сотрудник Росгвардии спас пожилую пару из пожара в Североуральске

Сотрудник Росгвардии спас пожилую пару из пожара в Североуральске

29 августа 2023, 09:44
Фото: 1MI
Во время пожара в Североуральске сотрудник Росгвардии спас из горящего дома пожилую пару. Он проезжал мимо места возгорания.

По словам самого мужчины, он увидел пожилую женщину, которая выглядывала в окно. Он вытащил ее, а затем увидел, что в квартире находится еще и дедушка, пишет Е1.

Я ему сказал: «Спускайтесь, спускайтесь». Он никак. Пришлось ему ногу дернуть и завалить на себя, — рассказал спасший пенсионеров росгвардеец, офицер Олег Куликов.

После этого пожилая женщина со слезами на глазах просила своего спасителя вытащить из квартиры драгоценные вещи, хотя бы деньги, которые они отложили на похороны.

Тогда Олег забежал в квартиру, нашел сундук с драгоценностями и бросил его через окно. Теперь погорельцы живут у родственников, а неравнодушные местные жители собирают им деньги на новый дом.

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#Происшествия#Свердловская область#Деньги#Североуральск#Окно#Спасение#ЧП#Дедушка#Дарья Сорокина
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