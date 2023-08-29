Сотрудник Росгвардии спас пожилую пару из пожара в Североуральске

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
По словам самого мужчины, он увидел пожилую женщину, которая выглядывала в окно. Он вытащил ее, а затем увидел, что в квартире находится еще и дедушка, пишет Е1.
Я ему сказал: «Спускайтесь, спускайтесь». Он никак. Пришлось ему ногу дернуть и завалить на себя, — рассказал спасший пенсионеров росгвардеец, офицер Олег Куликов.
После этого пожилая женщина со слезами на глазах просила своего спасителя вытащить из квартиры драгоценные вещи, хотя бы деньги, которые они отложили на похороны.
Тогда Олег забежал в квартиру, нашел сундук с драгоценностями и бросил его через окно. Теперь погорельцы живут у родственников, а неравнодушные местные жители собирают им деньги на новый дом.