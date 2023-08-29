Сотрудник «Уральских авиалиний» в Домодедово не пускает пассажиров на самолет

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
В случае, если ручной багаж несвободно укладывается в специальный для него отсек, сотрудник заставлял платить 3500 рублей. Скандалы с этим сотрудником возникали неоднократно.
В пресс-службе «Уральских авиалиний» отметили, что их работник действовал в соответствии с нормами закона и правилами авиакомпании относительно провоза ручной клади. Если человек отказывается оплачивать багаж, компания может отказать ему в перелете.
При этом, по словам представителей компании, с молодым человеком провели беседу по поводу его неуважительного отношения к пассажирам.
Напомним, 13 августа 2023 года вылет авиарейса Екатеринбург — Анталья был задержан почти двое суток. Вскоре выяснилось, что задержка произошла из-за отсутствия самолета.