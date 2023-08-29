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Сотрудник «Уральских авиалиний» в Домодедово не пускает пассажиров на самолет

Сотрудник «Уральских авиалиний» в Домодедово не пускает пассажиров на самолет

29 августа 2023, 14:48
Фото: 1MI
Сотрудник авиакомпании «Уральские авиалинии» в аэропорту Домодедово больше года заставляет пассажиров платить за ручную кладь, а если люди не соглашаются, он не пускает их в самолет.

В случае, если ручной багаж несвободно укладывается в специальный для него отсек, сотрудник заставлял платить 3500 рублей. Скандалы с этим сотрудником возникали неоднократно.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» отметили, что их работник действовал в соответствии с нормами закона и правилами авиакомпании относительно провоза ручной клади. Если человек отказывается оплачивать багаж, компания может отказать ему в перелете.

При этом, по словам представителей компании, с молодым человеком провели беседу по поводу его неуважительного отношения к пассажирам.

Напомним, 13 августа 2023 года вылет авиарейса Екатеринбург — Анталья был задержан почти двое суток. Вскоре выяснилось, что задержка произошла из-за отсутствия самолета.

Авиарейс из Екатеринбурга в Анталью задержан почти на двое суток
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#Происшествия#Россия#Сотрудник#Скандал#Авиакомпания#Пассажиры#Оплата#Самолет#ЧП#Конфликт#Уральские авиалинии#Багаж#Елизавета Зиборова#Инцидент
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