Спорткомплекс «Аврора» в поселке Уралец под Нижним Тагилом построят к концу октября

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Площадка разместится на берегу пруда по улице 8 Марта. Работы по благоустройству необходимо начать сразу после заключения контракта и сдать объект до 31 октября 2023 года. При этом следует учитывать рабочую документацию и презентацию инициативного проекта.
Периметр площадки составит 193 метра, а площадь — 2,5 тысячи квадратных метра. На территории предусмотрены огороженная волейбольная площадка, 12 скамей для отдыхающих, спортивный комплекс, качели «Гамак», беседка и информационный стенд.
Все товары должны иметь необходимые сертификаты соответствия, а малые архитектурные формы быть не ранее 2022 года выпуска. На игровые и спортивные площадки строители установят щиты с правилами эксплуатации.
Гарантия на выполненные работы составит три года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 5 сентября 2023 года.