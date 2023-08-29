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Спорткомплекс «Аврора» в поселке Уралец под Нижним Тагилом построят к концу октября

Спорткомплекс «Аврора» в поселке Уралец под Нижним Тагилом построят к концу октября

29 августа 2023, 10:41
Фото: Проектная документация
Подрядчика для благоустройства территории здорового отдыха «Аврора» в поселке Уралец ищет администрация Нижнего Тагила. На строительство спортплощадки выделено два миллиона рублей.

Площадка разместится на берегу пруда по улице 8 Марта. Работы по благоустройству необходимо начать сразу после заключения контракта и сдать объект до 31 октября 2023 года. При этом следует учитывать рабочую документацию и презентацию инициативного проекта.

Периметр площадки составит 193 метра, а площадь — 2,5 тысячи квадратных метра. На территории предусмотрены огороженная волейбольная площадка, 12 скамей для отдыхающих, спортивный комплекс, качели «Гамак», беседка и информационный стенд.

Фото: Проектная документация

Все товары должны иметь необходимые сертификаты соответствия, а малые архитектурные формы быть не ранее 2022 года выпуска. На игровые и спортивные площадки строители установят щиты с правилами эксплуатации.

Гарантия на выполненные работы составит три года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 5 сентября 2023 года.

Проект спорткомплекса «Аврора» под Нижним Тагилом отправлен на областной конкурс
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Город#Благоустройство#Спортивная площадка#Поселок Уралец#Евгения Сафина#Закупка
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