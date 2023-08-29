Стали известны подробности ДТП с восемью пострадавшими на трассе под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
23-летний водитель иномарки Volkswagen, проезжая нерегулируемый перекресток, не пропустил автомобиль Opel, из-за чего случилось столкновение, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В ДТП получили повреждения водитель и пассажир Volkswagen, а также четверо пассажиров Opel, один из которых — подросток. Всех пострадавших отвезли в медучреждение. 26-летний водитель Opel не пострадал.
На месте инцидента в настоящее время работают инспекторы ГИБДД. Автодвижение на дорожном участке затруднено. По факту аварии проводится проверка.
Напомним, ДТП произошло утром 29 августа 2023 года. Двое человек сейчас находятся в реанимации, а двое написали отказ от госпитализации.