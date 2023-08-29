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Стали известны подробности ДТП с восемью пострадавшими на трассе под Екатеринбургом

Стали известны подробности ДТП с восемью пострадавшими на трассе под Екатеринбургом

29 августа 2023, 05:11
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Стало известно, как произошла дорожная авария с восемью пострадавшими на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган.

23-летний водитель иномарки Volkswagen, проезжая нерегулируемый перекресток, не пропустил автомобиль Opel, из-за чего случилось столкновение, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

В ДТП получили повреждения водитель и пассажир Volkswagen, а также четверо пассажиров Opel, один из которых — подросток. Всех пострадавших отвезли в медучреждение. 26-летний водитель Opel не пострадал.

На месте инцидента в настоящее время работают инспекторы ГИБДД. Автодвижение на дорожном участке затруднено. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, ДТП произошло утром 29 августа 2023 года. Двое человек сейчас находятся в реанимации, а двое написали отказ от госпитализации.

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