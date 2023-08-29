Свердловскую девочку Машу с ротавирусом перевели в больницу в Сочи

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Ранее девочка лечилась в больнице Лазаревского поселка. Дорогу ребенок перенес нормально, но состояние Маши по-прежнему оценивается как тяжелое. Об этом рассказала мама ребенка, пишет Е1.
Машеньку транспортировали успешно в центр охраны материнства и детства. Она в реанимации. Транспортировка прошла без ухудшения состояния, — поделилась мама Маши.
Напомним, что ротавирус у девочки диагностировали 18 августа после того, как она искупалась в море. Когда Маша начала терять сознание, родители отвезли ее в больницу.
Тогда же врачи из Свердловской области решили, что Маше нужно московское лечение, поэтому в Сочи вылетел борт Территориального центра медицины катастроф. Однако тогда местные медики сказали, что говорить о транспортировке больной еще рано.