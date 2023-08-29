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Свердловскую девочку Машу с ротавирусом перевели в больницу в Сочи

Свердловскую девочку Машу с ротавирусом перевели в больницу в Сочи

29 августа 2023, 08:52
Фото: 1MI
В больницу в Сочи перевезли девочку Машу Хрусталеву из Екатеринбурга, которая впала в кому и оказалась на грани смерти из-за ротавируса. Вирус она подхватила на Черном море.

Ранее девочка лечилась в больнице Лазаревского поселка. Дорогу ребенок перенес нормально, но состояние Маши по-прежнему оценивается как тяжелое. Об этом рассказала мама ребенка, пишет Е1.

Машеньку транспортировали успешно в центр охраны материнства и детства. Она в реанимации. Транспортировка прошла без ухудшения состояния, — поделилась мама Маши.

Напомним, что ротавирус у девочки диагностировали 18 августа после того, как она искупалась в море. Когда Маша начала терять сознание, родители отвезли ее в больницу.

Тогда же врачи из Свердловской области решили, что Маше нужно московское лечение, поэтому в Сочи вылетел борт Территориального центра медицины катастроф. Однако тогда местные медики сказали, что говорить о транспортировке больной еще рано.

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#Происшествия#Москва#Медицина#Реанимация#Сочи#Черное море#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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