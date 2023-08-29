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Температурный рекорд 26-летней давности побит в Екатеринбурге

Температурный рекорд 26-летней давности побит в Екатеринбурге

29 августа 2023, 03:16
Фото: Midjourney
За последние 26 лет день 28 августа 2023 года в Екатеринбурге стал самым холодным.

Среднесуточная температура в этот день в уральской столице — +10,1 градус. Это самая низкая температура с 1997 года, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Также, по словам Пулина, в этот день в Екатеринбурге было самое большое количество выпавших осадков в сравнении с другими городами Свердловской области. Ветер достигал 10 метров в секунду.

Напомним, температурный рекорд в Екатеринбурге был побит 26 августа. В этот день температура не поднималась выше +11 градусов. Это стало самым холодным днем с 2015 года.

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