Температурный рекорд 26-летней давности побит в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
Среднесуточная температура в этот день в уральской столице — +10,1 градус. Это самая низкая температура с 1997 года, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Также, по словам Пулина, в этот день в Екатеринбурге было самое большое количество выпавших осадков в сравнении с другими городами Свердловской области. Ветер достигал 10 метров в секунду.
Напомним, температурный рекорд в Екатеринбурге был побит 26 августа. В этот день температура не поднималась выше +11 градусов. Это стало самым холодным днем с 2015 года.